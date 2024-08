Andy Cohen diz que está animado com o retorno de Phaedra Parks ‘RHOA’

TMZ. com

Andy Cohen diz que todo mundo está prestes a descobrir o que ele já sabe… Parques Fedra está fazendo maravilhas para a nova temporada de “The Real Housewives of Atlanta” após seu retorno.

Andy diz que está super animado por Phaedra estar de volta para a 16ª temporada… porque ela torna a série muito melhor. Não está claro o que isso pode significar na série real, mas é uma boa provocação do que está por vir, com certeza.

Lembre-se … Phaedra esteve em ‘RHOA’ nas temporadas 3 a 9 antes de ser inicializado do hit Bravo por supostamente iniciar um boato desagradável de que Kandi Burruss e seu marido Todd Tucker planejou namorar estupro Porsha Williams .

Como já informamos… O Quênia é fora indefinidamente depois de supostamente mostrar cartazes de Brittany Eady praticando sexo oral… embora o Quênia negue as acusações.

Embora Phaedra já tenha filmado a 16ª temporada, o futuro do Quênia com a franquia permanece no ar … mas Andy diz que tudo o que sabe é que Phaedra é ótima, e o show também.