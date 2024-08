Angel City contrata ex-capitã do Manchester United Katie Zelem

O Angel City FC contratou a meio-campista inglesa e ex-capitã do Manchester United Katie Zelem até 2026 em uma transferência gratuita.

“Estou emocionado por assinar com o Angel City e assumir esse novo e empolgante desafio”, disse Zelem em uma declaração. “A oportunidade de competir na NWSL, uma das ligas mais competitivas do mundo, é um grande passo na minha carreira. Estou ansioso para me testar em uma nova liga, contra os melhores jogadores, enquanto contribuo para o sucesso deste clube ambicioso.”

Zelem registrou 32 gols e 46 assistências em 161 aparições pelo Manchester United. Ela apareceu em dois jogos pela Inglaterra durante o segundo lugar do time na Copa do Mundo de 2023.

Zelem se junta ao Angel City como a primeira contratação do time na janela de verão, que abriu em 1º de agosto para a Liga Nacional de Futebol Feminino.

O Angel City está em 11º lugar na liga de 14 times na pausa olímpica, com apenas 15 pontos em 16 jogos e uma diferença de gols de menos 10.

O time de Los Angeles chegou às semifinais da edição inaugural da NWSL x Liga MX Summer Cup, perdendo para o NJ/NY Gotham FC na semifinal da semana passada.

“Katie Zelem é uma adição maravilhosa ao nosso time na hora certa”, disse a gerente geral do Angel City FC, Angela Hucles Mangano, em um comunicado.

“Ela aprimorou habilidades de liderança em altos níveis como capitã do Manchester United, é uma meio-campista habilidosa com perspicácia de futebol de nível de elite, e seu desejo de trazer campeonatos para LA era palpável na primeira comunicação. Estamos animados para recebê-la.”

Zelem, 28, nasceu em Manchester e disse recentemente aos repórteres que é “uma garota caseira”, o que tornou a decisão de ir para Angel City difícil.

Katie Zelem assinou com o Angel City FC até 2026 em uma transferência gratuita. Julian Finney – A FA/A FA via Getty Images

Ela acrescentou que está pronta para um novo desafio, incluindo a difícil competição semanal da NWSL.

No Angel City, Zelem se reencontra com o internacional dos Estados Unidos e duas vezes campeão da Copa do Mundo Christen Press. A dupla jogou junto no Manchester United durante a temporada 2020-21.

Press acaba de retornar ao campo após mais de dois anos de recuperação de uma ruptura do ligamento cruzado anterior em junho de 2022.

Bem-vinda a Los Angeles, Katie!

Zelem também é amigo próximo da ponta do Angel City, Claire Emslie.

Zelem anunciou anteriormente em junho que deixaria o Manchester United após ingressar no clube em 2018.

Ela ajudou o Manchester United a ganhar a promoção para a Super Liga Feminina, a primeira divisão da Inglaterra, na temporada 2018-19.

Zelem foi eleita a jogadora da temporada do clube em seu primeiro ano lá.

O United imediatamente desafiou a vaga na Liga dos Campeões após a promoção, terminando em quarto lugar por três temporadas consecutivas antes de terminar em segundo lugar em 2022-23.

Na temporada passada, o United caiu para o quinto lugar na liga, mas venceu a FA Cup pela primeira vez. No entanto, houve uma rotatividade significativa ao longo do sucesso.

Casey Stoney, o treinador que levou o Manchester United à promoção, deixou o clube em 2021 em meio à crescente tensão pela falta de recursos, como instalações de treinamento adequadas.

Três anos depois, essa questão continua nas manchetes. O time masculino do Manchester United assumiu recentemente o complexo de treinamento do time feminino enquanto as instalações masculinas estão sendo reformadas.

O time feminino agora está usando prédios portáteis, uma medida que decepcionou as jogadoras, como a ESPN relatou anteriormente.

Este verão é o segundo consecutivo com saídas de grandes nomes do Manchester United.

Neste verão, a goleira e internacional inglesa Mary Earps foi para o Paris Saint-Germain, e a zagueira espanhola Lucía García foi para o Monterrey na Liga MX.

Sir Jim Ratcliffe, o bilionário proprietário do Manchester United, e sua equipe de liderança na INEOS insistiram que o time feminino é uma prioridade.

Esta semana, em uma entrevista ao The Times, Ratcliffe foi mais direto sobre as finanças do Manchester United.

“A equipe masculina ganha £ 800 milhões [$1bn]a equipe feminina custou £ 10 milhões [$12.7m]”, ele disse.

Um porta-voz da INEOS disse ao The Times que a propriedade investiu £ 10 milhões na unidade feminina.

A NWSL retoma sua temporada regular no final deste mês.

Angel City retorna a campo com um jogo crucial fora de casa contra o San Diego Wave FC, adversário do sul da Califórnia, em 24 de agosto.