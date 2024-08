Angel Di María: Sem dúvida Louis van Gaal meu ‘pior’ empresário

Não é sempre que os jogadores têm vontade de criticar seus piores treinadores, mas Ángel Di María não parece ter esse problema.

Em declarações à ESPN Argentina, o meio-campista argentino e do Benfica, de 36 anos, destacou sua única temporada no Manchester United sob o comando de Louis van Gaal, mencionando o nome do técnico holandês quando questionado sobre os três principais treinadores de sua carreira.

“O pior é Van Gaal, pode ter certeza disso. Caso você tenha alguma dúvida, vou esclarecer isso para você agora mesmo”, disse Di María à ESPN.

Não é a primeira vez que o ex-astro do Real Madrid mira em Van Gaal. Em 2021, Di María o descreveu em termos igualmente mordazes, apenas para Van Gaal ignorar os comentários antes de um confronto entre Argentina e Holanda na Copa do Mundo de 2022.

“Ángel Di María é simplesmente um jogador de futebol muito bom”, disse Van Gaal durante seu tempo como técnico da seleção nacional. “Na época em que ele jogava pelo Manchester United, ele tinha muitos problemas pessoais.”

Di María continuou descrevendo Lionel Scaloni, com quem venceu a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, como “um dos melhores”, assim como outro de seus treinadores de seleção, Alejandro Sabella, que “teve um grande impacto em mim”.

Ángel Di María jogou sob o comando de Louis Van Gaal por uma temporada no Manchester United. AMA/Corbis via Getty Images

Di María disse que tem um lugar especial no falecido Diego Maradona, que também o treinou na Argentina.

“Não vou considerá-lo um gerente para você porque para mim ele era mais um amigo próximo, alguém que parava para conversar”, disse Di María. “Ele não parecia um gerente, mas mais um amigo, um irmão, um pai. Um pai mais do que tudo. Ele me aturava quando ninguém mais o fazia, me ajudava a seguir em frente. Quanto mais críticas eu recebia, mais ele me apoiava.

“Ele era tudo para mim. Diego é o melhor que já existiu. Eu já disse isso antes, Leo Messi é o maior de todos os tempos, mas Diego é Diego. Para mim, para a Argentina e para o mundo.”