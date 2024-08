Angel Gomes, do Lille, é hospitalizado após traumatismo craniano em jogo da Ligue 1

O meio-campista do Lille, Angel Gomes, está bem após ser hospitalizado com um ferimento grave na cabeça que o deixou inconsciente durante a partida da Ligue 1 no sábado, no Stade de Reims, disse o presidente do clube, Olivier Letang.

A partida foi interrompida enquanto Gomes, de 23 anos, foi tratado em campo por mais de 30 minutos após colidir com o meio-campista do Reims, Amadou Koné, no 11º minuto. Ele foi levado em uma maca enquanto fãs de ambos os clubes gritavam o nome do ex-jogador do Manchester United.

O jogo recomeçou com Kone expulso e 34 minutos adicionados ao primeiro tempo. O Lille venceu por 2 a 0, com Bafodé Diakité e Jonathan David marcando no final de cada tempo.

Após o apito final, ambas as equipes posaram com uma camisa do Reims com as palavras “Tome cuidado, anjo” escritas em francês.

“Angel Gomes está indo muito bem, mas vamos esperar para saber como ele vai passar a noite, com seus exames adicionais, antes de dizer que temos um ‘final feliz’ definitivo”, disse Letang após a partida.

O técnico do Lille, Bruno Genesio, disse que soube imediatamente que a lesão era séria e ficou frustrado porque o tratamento médico em campo não foi feito mais rápido.

“Ficamos muito, muito assustados. As últimas notícias são bastante tranquilizadoras, mas é melhor ser cauteloso”, disse Genesio em uma entrevista pós-jogo.

“Fiquei bravo, porque é difícil ver um dos seus jogadores no chão. Passamos muito tempo juntos, somos uma família, e ver um dos nossos jogadores atacado, porque é um ataque, é muito difícil de conviver.”

Genesio disse que alguns de seus jogadores estavam à beira das lágrimas durante o momento difícil.

“Parabéns por ter feito o trabalho, porque nunca é fácil, e um grande pensamento para Angel, estamos felizes em ter as primeiras notícias tranquilizadoras”, acrescentou.

“Angel perguntou se ele iria jogar em [next] Sábado, o que é um bom sinal se ele tiver senso de humor. Para mim, a partida foi secundária esta noite.”

Informações da Reuters e da Associated Press contribuíram para esta reportagem.