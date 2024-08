Angel Gomes recupera de traumatismo craniano em Lille-Reims

O meio-campista do Lille, Angel Gomes, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs de que ele está bem após ser hospitalizado devido a uma lesão na cabeça durante a partida da Ligue 1 de sábado contra o Stade de Reims.

Gomes, 23, foi tratado no campo por mais de 30 minutos após colidir com o meio-campista do Reims, Amadou Koné, no 11º minuto. Gomes foi levado em uma maca enquanto fãs de ambos os clubes gritavam o nome do ex-jogador do Manchester United.

Gomes usou o Instagram para postar um vídeo agradecendo à equipe médica do clube de futebol e do hospital, e disse aos torcedores que voltou para casa após passar por exames no local.

“Só uma mensagem para que todos saibam que estou bem!”, Gomes escreveu como legenda. “O apoio tem sido esmagador e eu só agradeço a Deus por tudo estar bem, amor e bênçãos!

“PS: Lembre-me de não pular mais para cabecear.”

O presidente do clube Lille, Olivier Létang, disse ao jornal francês L’Equipe no domingo que os resultados dos testes da visita de Gomes ao hospital foram “tranquilizadores” e que o jogador só precisou de um ponto no lábio.

Tiago Santos, companheiro de equipe de Gomes no Lille, também recorreu às redes sociais para criticar a demora da equipe de emergência para atender Gomes após o incidente.

“Eu e alguns jogadores ficamos muito chateados com a situação”, escreveu Santos no Instagram. “É inaceitável a quantidade de tempo que Angel ficou em quadra esperando a equipe de emergência e a ambulância chegarem. Acho que algo tem que ser feito, para que algo assim não aconteça novamente.”