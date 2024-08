Angel Reese dança no palco com Megan Thee Stallion no Lollapalooza

Reproduzir conteúdo de vídeo





As Olimpíadas de Paris são legais e tudo, mas Anjo Reese pode estar se divertindo ainda melhor durante o intervalo da WNBA… subindo ao palco com ninguém menos que Garanhão Megan Thee no Lollapalooza!!

O rapper “Savage” foi um dos maiores artistas escolhidos para se apresentar no grande festival de música de Chicago neste fim de semana… e Reese – a 7ª escolha geral do Sky no Draft da WNBA de 2024 – teve que representar sua cidade puxando preparado para a ocasião.

Você pode ver a surpresa de Meg no palco no final de uma de suas músicas… e o rapper de Houston ficou entusiasmado!!

“Não acredito”, Meg gritou enquanto abraçava Reese.

A multidão também enlouqueceu, e você podia ouvir os fãs torcendo por seu potencial Rookie of the Year da WNBA… especialmente quando ela torceu um pouco a música de Meg, “Where Them Girls At”.

Reese – com média de 13,5 pontos e 12 rebotes por jogo – disse que está gostando de sua nova casa em Chicago depois de passar anos em Baton Rouge na LSU… e apreciou todo o amor que recebeu em sua nova casa.

É uma colaboração muito adequada, já que Meg disse anteriormente que queria canalizar seu Reese interior com a quadra de basquete equipada em seu estúdio de música.