Angel Reese, do Sky, estende sequência de 20 rebotes; A’ja Wilson levanta Aces

A ala do Chicago Sky, Angel Reese, teve no domingo seu terceiro jogo consecutivo com pelo menos 20 rebotes, além de empatar o recorde da WNBA de mais duplos-duplos por uma novata, com 22.

Reese teve 11 pontos e 22 rebotes, mas o Sky perdeu por 77 a 75 para o bicampeão Las Vegas Aces, com a cesta da favorita ao prêmio de MVP, A’ja Wilson, no estouro do cronômetro.

Reese se tornou na sexta-feira a primeira jogadora da WNBA a ter 20 rebotes em jogos consecutivos.

O último jogador da NBA a atingir a marca de 20 rebotes em três jogos seguidos foi Ben Wallace, com o Detroit Pistons, em 2003. O último jogador da NBA antes de Wallace a atingir essa marca (ou mais) foi Wilt Chamberlain, que teve várias sequências semelhantes em 1973, com o Los Angeles Lakers.

Os 22 duplos-duplos de Reese igualam o total de novatos estabelecido por Tina Charles em 2010, quando ela estava com Connecticut. O recorde geral de duplos-duplos da WNBA para uma temporada é 28 por Alyssa Thomas de Connecticut, estabelecido na temporada passada.

Reese quase empatou o recorde de Charles de rebotes de novato em um único jogo, de 23. O Sky empatou o recorde da temporada em um único jogo este ano com 47 rebotes; os Aces tiveram 44.

Reese acertou 4 de 16 arremessos de quadra no domingo, já que nenhum dos times arremessou bem a bola: 38,3% para os Aces, 36,6% para o Sky. Wilson errou 20 arremessos, o recorde da carreira (8 de 28), mas ela acertou o que venceu o jogo — após um passe de reposição de Chelsea Gray.

Wilson atingiu a marca de 4.500 pontos na carreira no domingo, fazendo isso em 217 jogos. Isso a coloca empatada com Breanna Stewart, de Nova York, como a mais rápida na história da WNBA a atingir esse marco. A maior pontuadora de todos os tempos da liga, Diana Taurasi, do Phoenix, atingiu a marca de 4.500 em 219 jogos.

O gol da vitória de Wilson veio logo depois que o armador do Sky, Chennedy Carter, fez uma cesta de 3 pontos para empatar o jogo. Carter terminou com 25 pontos, o recorde do jogo.

As Aces foram para 18-11 com a vitória. As Sky caíram para 11-18; elas perderam três seguidas e quatro de cinco desde que a WNBA retomou o jogo após a pausa olímpica. As Sky estão 4-10 em casa nesta temporada.

Chicago agora tem uma vantagem de meio jogo sobre Atlanta (10-18) pela oitava e última vaga nos playoffs.