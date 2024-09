Angel Reese enfrenta reação negativa após bandeja recorde em derrota esmagadora

Anjo Reese está mais uma vez no centro das atenções, mas desta vez não é por uma performance estelar. Depois que seu time sofreu uma grande derrota nas mãos de Caitlin Clark e da Indiana Fever, Reese está enfrentando uma nova onda de críticas.

Durante o jogo de 30 de agosto, a Fever assumiu o controle no segundo tempo e terminou com uma vantagem de 27 pontos no final no quarto período. Apesar do resultado ser bem claro, Reese permaneceu na quadra até o final e conseguiu garantir um recorde da WNBA ao fazer uma bandeja com apenas 1:32 restantes no jogo. Esta cesta marcou seu 23º duplo-duplo da temporadaestabelecendo o recorde de todos os tempos de uma única temporada entre os novatos.

Angel Reese exibe seu corpo sarado em vários momentos com um biquíni

No entanto, a maneira como ela alcançou esse recorde não agradou a alguns. Dave Portnoy da Barstool Sports foi rápido em apontar que Reese permaneceu no jogo até o final enquanto Clark foi retirado bem antes do fim. Clark, que marcou 31 pontos e deu 12 assistências, recebeu uma ovação de pé da multidão quando ela saiu do tribunal. Portnoy expressou sua diversão, dizendo: “É meio engraçado ver Angel perseguindo seu recorde de duplo-duplo durante os 4 minutos finais de uma vitória arrasadora de 30 pontos enquanto Caitlin desistiu há 2 horas para um O em pé na estrada.”

Este movimento também não passou despercebido por outros, com muitos sugerindo que As tentativas de arremessos tardios de Reese desvalorizaram sua conquista. Não é a primeira vez que Reese enfrenta críticas; ela foi acusada de preenchimento de estatísticas durante sua temporada de estreia por ficar nos jogos até tarde para registrar duplos-duplos.

Reese estabelece recorde em meio a críticas e polêmicas

É compreensível que algumas pessoas estão questionando a decisão de Reese de permanecer no jogo e perseguir seu recorde durante uma derrota tão desequilibrada. Embora seja impressionante que ela tenha garantido um recorde de novata, é importante considerar o contexto em que isso aconteceu. O foco deve estar sempre no espírito esportivo e no jogo em equipe, e alguns acham que As ações de Reese podem ter prejudicado isso.

Por outro lado, vale a pena notar que a determinação e o ímpeto de Reese para estabelecer um novo recorde também devem ser reconhecidos. É preciso muito esforço e habilidade para atingir tal feito, e seu comprometimento em permanecer na quadra até o fim não deve ser ignorado.

Nos esportes, sempre haverá debates e opiniões divergentes sobre as ações e decisões dos jogadores. É parte do que torna os esportes tão envolventes para os fãs. Enquanto Reese’s ações no final do jogo geraram críticasé também uma prova de seu espírito competitivo e desejo de deixar sua marca na liga.