Ángel Salazar, ator de ‘Scarface’, morre aos 68 anos

A representante e amiga mais próxima de Salazar, Ann Wingsong, disse ao TMZ … o ator faleceu enquanto dormia na casa de seu amigo no Brooklyn no fim de semana.

No início de sua carreira de ator, Salazar conseguiu o papel de Chi Chi, o devotado capanga do famoso personagem de Pacino, Tony Montana, no filme de 1983, dirigido por Brian DePalma, “Scarface”.

Os fãs do lendário filme nunca esquecerão Chi Chi salvando a vida de Tony durante a chamada “cena da motosserra”. Eles também nunca esquecerão a morte sangrenta de Chi Chi no final do filme, quando suas costas são crivadas de balas de um esquadrão de ataque contratado pelo chefão do tráfico Alejandro Sosa.