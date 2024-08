Angelo Leo nocauteia Luis Alberto Lopez e conquista título dos penas

Angelo Leo conseguiu um nocaute espetacular com um soco sobre Luis Alberto Lopez no 10º round para surpreender e ganhar o título peso-pena da IBF no sábado em Albuquerque, Novo México.

Leo (25-1, 12 KOs) de Albuquerque desarmou um gancho de esquerda que derrubou Lopez de costas na contagem de 10 em 1:16 do round para se tornar um campeão de duas divisões. A esquerda limpa mandou Lopez para o chão enquanto a parte de trás de sua cabeça ricocheteava na lona em um candidato ao nocaute do ano.

Lopez (30-3, 17 KOs) foi transportado para o Hospital UNM após a derrota por KO para observação, disse um porta-voz da Top Rank à ESPN. Leo era um azarão de +350, de acordo com a ESPN BET.

“Lutando na minha cidade natal, eu sempre ansiava por esse momento”, disse Leo, 30. “Que melhor maneira de fazer isso do que com uma chance pelo título mundial e um nocaute. Aquele gancho de esquerda que nós praticamos durante todo o acampamento.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

Lopez estava à frente por 86-85 em um cartão de pontuação entrando no Round 10, enquanto Leo estava na mesma pontuação nos outros dois cartões em uma luta cheia de ação. Leo entrou na luta sem classificação pela ESPN, enquanto Lopez era o número 1 em 126 libras.

Lopez, do México, entrou em sua quarta defesa de título com uma sequência de 13 vitórias consecutivas. O lutador de 30 anos vinha de uma vitória por TKO no oitavo round sobre Reiya Abe em março.

Leo acertou os golpes mais limpos e fortes durante toda a luta enquanto atacava o campeão. Lopez conectou vários uppercuts de direita limpos e carregou golpes enquanto boxeava com seu estilo relaxado típico, com as mãos ao lado do corpo.

A única derrota anterior de Leo foi em janeiro de 2021, uma derrota por decisão para Stephen Fulton em uma luta pelo título de 122 libras. Leo se recuperou com cinco vitórias consecutivas, mais recentemente uma vitória por decisão em abril sobre Eduardo Baez. Leo superou Tramaine Williams em 2020 para ganhar um título vago de 122 libras.