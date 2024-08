Anson Dorrance se aposenta como técnico de futebol feminino da Carolina do Norte

CHAPEL HILL, Carolina do Norte — Anson Dorrance, cujos 21 campeonatos da NCAA são o maior número de um treinador principal em qualquer esporte da Divisão I na história da faculdade, está se aposentando após 45 temporadas dirigindo o programa de futebol feminino da Carolina do Norte.

Os Tar Heels disseram que Dorrance informou o diretor atlético Bubba Cunningham sobre seus planos na sexta-feira e contou ao time no domingo, quatro dias antes da abertura da temporada em Denver.

Dorrance também atuou como treinador masculino e feminino no início de sua carreira, mas seu maior sucesso foi com as mulheres.

O técnico principal associado Damon Nahas atuará como técnico interino feminino nesta temporada. Cunningham planeja conduzir uma busca por um novo técnico.

“Como muitos de vocês sabem, modelei nosso programa com base no programa de basquete de Dean Smith, e me aposentar neste momento é um crédito para seu pensamento também”, disse Dorrance em uma declaração. “Ele reavaliaria sua gestão, não depois da temporada, mas depois que tivesse tempo para recarregar suas baterias antes da próxima temporada. Quando não o fez, ele se aposentou.”

Dorrance disse que estava animado para começar a temporada, mas chegou à conclusão de que não tinha energia para se dedicar 100% ao trabalho.

Dorrance, 73, é um dos treinadores mais bem-sucedidos do atletismo universitário.

O primeiro e único técnico de futebol feminino dos Tar Heels, Dorrance levou a UNC a um recorde de 934-88-53 em 45 temporadas (1979-2023). Ele também foi técnico masculino de 1977 a 88, vencendo 172 jogos e guiando a UNC a um título da ACC e uma vaga na Final Four da NCAA em 1987.

Anson Dorrance, que levou o North Carolina Tar Heels a 21 títulos de futebol feminino da NCAA, está se aposentando. Imagens Getty

“Anson é uma lenda do futebol, do treinamento e do Tar Heel de todos os tempos”, disse Cunningham. “Os números e as realizações são impressionantes e será difícil para qualquer treinador ou programa replicar ou superar. Seu impacto no desenvolvimento e crescimento dos esportes femininos em todo o país e no mundo foi profundo.”

O futebol feminino da Carolina do Norte ganhou 22 campeonatos nacionais (AIAW em 1981 e 21 títulos da NCAA) e participou de outros seis campeonatos nacionais.

As 934 vitórias, 21 títulos da NCAA e 147 vitórias em torneios da NCAA são todas as maiores da história do futebol feminino. As Tar Heels entram na temporada de 2024 tendo sido classificadas por 513 semanas consecutivas.

“Não é exagero dizer que Anson Dorrance é um dos maiores treinadores universitários de todos os tempos, em qualquer esporte”, disse o chanceler da UNC, Lee Roberts. “Ele treinou muitas das melhores jogadoras da história do futebol feminino dos EUA e liderou nosso programa por décadas de sucesso inigualável.”

A carreira de Dorrance foi manchada quando as ex-jogadoras do Tar Heels Melissa Jennings e Debbie Keller, jogadora nacional do ano, entraram com uma ação por assédio sexual em agosto de 1998. Elas alegaram que Dorrance criou um ambiente desconfortável ao perguntar às jogadoras sobre suas atividades sexuais.

Dorrance negou ter assediado seus jogadores, mas em uma carta de desculpas enviada ele reconheceu ter participado de brincadeiras de “natureza de brincadeira ou provocação” com grupos de jogadores. O caso foi finalmente resolvido em 2008.

Treinador nacional sete vezes do ano, Dorrance é membro do Hall da Fama do Futebol Nacional. Ele é o líder da Divisão I da carreira para campeonatos da NCAA por um treinador em qualquer esporte. Al Scates (vôlei masculino da UCLA) e John McDonnell (atletismo indoor masculino do Arkansas) estão empatados em segundo lugar com 19.

O futebol feminino da Carolina do Norte ganhou mais campeonatos da NCAA do que qualquer outro time feminino. O tênis feminino de Stanford está em segundo, com 20. Os 21 campeonatos da NCAA da UNC estão empatados em quinto lugar por qualquer programa na história da Divisão I.

Dorrance liderou os Tar Heels para cinco temporadas perfeitas (invicto e sem empate) e seis outras temporadas sem derrotas e três ou menos empates. Ele treinou 19 jogadores que ganharam prêmios nacionais de jogador do ano, incluindo a três vezes homenageada Cindy Parlow (Cone), atual presidente da US Soccer, e Mia Hamm, que foi nomeada a Maior Atleta Feminina da ACC nos primeiros 50 anos da liga.

Dorrance foi o técnico principal da seleção dos EUA de 1986 a 1994, levando-a ao título na primeira Copa do Mundo Feminina na China, em 1991.