Antevisão da semifinal do basquete feminino dos EUA contra a Austrália com chance de oitava medalha de ouro consecutiva

Duas rivais globais se encontrarão novamente na sexta-feira, quando a seleção feminina de basquete dos Estados Unidos enfrentará as Opals australianas com uma vaga na disputa pela medalha de ouro dos Jogos de Paris de 2024 em jogo.

O Time EUA, que está em uma sequência de 59 vitórias olímpicas consecutivas, avançou para as semifinais com um triunfo de 88-74 sobre a Nigéria na quarta-feira. Após uma derrota surpreendente para a Nigéria na abertura olímpica, os Opals conseguiram três vitórias consecutivas, incluindo a decisão de quartas de final de 85-67 sobre a Sérvia.

Enquanto as mulheres dos EUA têm sido o padrão ouro do basquete em todo o mundo, ganhando sete medalhas de ouro olímpicas consecutivas e nove no geral, a Austrália tem sido uma potência histórica ao lado delas. As Opals ganharam medalhas em cinco dos últimos sete Jogos de Verão, levando para casa três pratas e dois bronzes, embora sua corrida semifinal em Paris marque a primeira vez que elas avançaram além das quartas de final desde os Jogos de Londres de 2012.

2012 também foi a última vez que a lendária Lauren Jackson vestiu o traje verde e dourado no palco olímpico — até agora. Enquanto o Time EUA tem Diana Taurasi, de 42 anos, seis vezes olímpica, as Opals têm Jackson, 43, aparecendo em seus quintos Jogos e os primeiros em 12 anos. Jackson sempre ganhou medalhas na competição e, embora tenha visto ação limitada até agora na França, ela tem a chance de continuar essa sequência neste fim de semana.

A Austrália — que ostenta seis jogadoras ativas da WNBA — tem bastante força, mas as Opals estão 0-20 em todos os tempos contra a seleção nacional sênior dos EUA, incluindo 0-8 na competição olímpica. Durante os cinco Jogos em que ganharam medalhas, a Austrália perdeu para os EUA nas semifinais ou na disputa pela medalha de ouro. Os times se encontraram pela última vez em 2020, quando as americanas prevaleceram por 79-55.

Alexa Philippou e Kevin Pelton, da ESPN, analisam algumas das questões mais urgentes antes do confronto.

jogar 1:05 Breanna Stewart dá crédito a Jackie Young por dar início à equipe dos EUA Breanna Stewart conversa com Brian Windhorst após a vitória do Time EUA por 14 pontos sobre a Nigéria e avançou para as semifinais.

O time dos EUA trocou seu quinteto inicial contra a Nigéria, com Jackie Young no lugar de Diana Taurasi. A mudança resolveu seus problemas na quadra de defesa?

Filipe: Começar com Young no lugar de Taurasi — que tinha saído do banco pela última vez nas Olimpíadas de 2004 — foi a decisão certa. Com 15 pontos contra a Nigéria, Young parece estar conquistando um papel como a terceira artilheira do Time EUA, atrás de A’ja Wilson e Breanna Stewart. (Na verdade, Young é a única outra jogadora dos EUA com média de dois dígitos de 10,3 pontos por jogo.) Young, uma das três jogadoras do Las Vegas Aces no time titular, mostrou seus arremessos de 3 pontos mais cedo contra a Alemanha, acertando 5 de 8. Mas enquanto ela não marcou de longe na quarta-feira, foi sua habilidade de descer e bater de média distância que se destacou, junto com sua defesa característica na quadra de defesa. Demorou até o meio do segundo quarto para os EUA realmente pisarem no acelerador contra a Nigéria, mas a agressividade e a energia de Young em ambos os lados devem continuar a render dividendos. E Taurasi pareceu se sair bem saindo do banco, onde ela se destacou como facilitadora com quatro assistências.

Pelton: Eu adoraria ver a armadora titular Chelsea Gray ser uma ameaça para marcar. Ela errou todas as três tentativas de arremesso nas quartas de final, levando Gray a 1 de 13 até agora durante as Olimpíadas. Notavelmente, os EUA superaram a Nigéria por apenas dois pontos em 17:27 de Gray, enquanto todos os outros quatro titulares tiveram um plus-minus de plus-17 ou melhor enquanto estavam na quadra.

Ainda assim, como mencionei em nossa última mesa redonda, as mulheres dos EUA podem superar uma não pontuadora entre as cinco titulares, desde que ela esteja trazendo algo mais para a mesa. E Gray está com sua criação de jogadas, tendo agora totalizado 22 assistências contra apenas três turnovers. Então, não acho que a treinadora Cheryl Reeve precise fazer mais mudanças.

Foto de Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images

Quais problemas os australianos representam e o que pode torná-los um adversário difícil?

Filipe: Os fãs da WNBA estarão bem familiarizados com este time das Opals, que conta com Ezi Magbegor e Sami Whitcomb do Seattle Storm, Alanna Smith do Minnesota Lynx, Stephanie Talbot do Los Angeles Sparks, Jade Melbourne do Washington Mystics e Kristy Wallace do Indiana Fever, além do técnico do New York Liberty, Sandy Brondello, no comando. As Opals não só têm talento para competir contra o Team USA. Elas têm ímpeto e determinação após seu início decepcionante nas Olimpíadas. Brondello ficou satisfeita com a postura e a coragem de seu time na semana passada, duas qualidades que um oponente precisa ao enfrentar os americanos.

As Opals, cujo ataque equilibrado ostenta cinco jogadoras com média de pelo menos 8,0 PPG, podem machucar as adversárias por dentro com Magbegor e Smith, mas também do arco de 3 pontos. Seu clipe de 36,9% de 3 pontos é o melhor no campo olímpico e muito maior do que os insignificantes 30,8% da equipe dos EUA. Whitcomb e Cayla George, campeã da WNBA de 2023 enquanto estava com o Las Vegas Aces, lideram o time com oito e sete treys, respectivamente.

Pelton: No papel, a Austrália é mais profunda e talentosa do que qualquer outro time no campo, exceto as mulheres dos EUA. Podemos debater a melhor jogadora internacional nos Jogos de Paris, com Emma Meesseman (Bélgica) e Satou Sabally (Alemanha) como fortes candidatas. Mas nenhum time tem uma dupla de jogadoras tão boas quanto a dupla de quadra de ataque das Opals, Magbegor e Smith, ambas as quais estariam no meu time All-Star da WNBA este ano. (Magbegor, um All-Star de 2023, não foi nomeado para o time nesta temporada, apesar da produção semelhante.) E nenhum time fora dos EUA tem tanta experiência na WNBA em todo o seu elenco.

Dado todo esse talento, foi chocante quando a Austrália perdeu seu jogo de abertura para a Nigéria e depois mal venceu o Canadá, que não venceu. Em seus dois últimos jogos, vimos as Opals que esperávamos, pois elas derrotaram a França, que estava no topo, para avançar para a fase eliminatória e lideraram a Sérvia por até 28 em uma vitória desequilibrada nas quartas de final.

Alguém pode parar Breanna Stewart e A’ja Wilson?

Pelton: Não. Mas se alguém vai contê-los, é a dupla Magbegor e Smith. As jogadoras de poste da Austrália estão em segundo (Magbegor, 2,4) e quarto (Smith, 1,8) na WNBA em bloqueios por jogo e têm mobilidade para defender Stewart e Wilson no perímetro. Magbegor é particularmente experiente contra ambas as oponentes, tendo enfrentado Stewart nos treinos por três anos como companheiras de equipe do Storm e enfrentado Wilson nas semifinais da WNBA de 2022.

O maior obstáculo para Magbegor e Smith é o problema das faltas. Magbegor sofreu três faltas no primeiro tempo contra o Canadá, e Smith teve duas no primeiro quarto contra a França, limitando seus minutos. A reserva George é uma jogadora forte e habilidosa (ela marcou 18 pontos em 24 minutos contra a Sérvia), mas nem de longe tão atlética na defesa.

Filipe: Pelton levanta uma preocupação válida. Mas dada a experiência que Stewart e Wilson têm neste estágio — Stewart está indo para seu terceiro ouro olímpico e Wilson seu segundo, enquanto Magbegor e Smith estão aparecendo em seus primeiros Jogos — eu esperaria que a super dupla do Time EUA fizesse as jogadas vencedoras necessárias em uma situação de pressão tão alta para avançar para a final.

Gregory Shamus/Getty Images

Qual entre França e Bélgica seria um adversário mais difícil para o time dos EUA?

Pelton: Eu vou com a Bélgica, que deu às mulheres dos EUA seu teste olímpico mais difícil até agora. As americanas prevaleceram por 13 pontos, embora a margem fosse de apenas sete entrando no quarto período de uma partida da fase de grupos disputada em Lille, França, perto da fronteira com a Bélgica. Tudo isso apesar da Bélgica ter acertado apenas 5 de 27 em arremessos de 3 pontos, com Julie Vanloo particularmente lutando do centro da cidade enquanto errava 10 de suas 11 tentativas. Na quarta-feira, a armadora das Mystics acertou 3 de 5 de 3, marcando 13 pontos com sete assistências (embora com nove turnovers) enquanto a Bélgica passava pela Espanha, o único outro time além dos EUA que estava invicto na fase de grupos.

Filipe: Como o país anfitrião tem a torcida ao seu lado e muito orgulho em jogo, um time defensivo difícil como o da França também não seria fácil de derrotar, especialmente se Marine Johannes puder começar como fez contra a Alemanha, com 24 pontos saindo do banco e com Gabby Williams liderando em ambos os lados.

O time dos EUA já jogou seu melhor basquete até agora?

Filipe: A consistência no jogo, especialmente no ataque, ainda pode ser um problema. Há momentos em que a falta de tempo de jogo juntos ou os ajustes de Reeve com rotações/combinações ainda são aparentes. Afinal, há uma razão pela qual Sue Bird disse recentemente no podcast de Carmelo Anthony que o basquete dos EUA é o basquete mais desconfortável que ela já jogou. Depois de um começo um pouco lento, os EUA acabaram liderando por 30 no terceiro quarto contra a Nigéria, mas Reeve não poderia ter amado como seu time permitiu que o D’Tigress fizesse um jogo de 14 pontos antes do apito final. Em quatro jogos, a falta de arremessos de 3 pontos dos americanos não foi realmente remediada, o que pode ser um problema se os adversários esquentarem de longe.

O time dos EUA não pode ignorar nenhum dos times restantes em campo, mas com uma identidade defensiva e proeza ofensiva liderada por Stewart e Wilson, eles mostraram que podem vencer jogos quando necessário, algo que deve ser transferido para os dois jogos finais.

Pelton: Por outro lado, acho que o arremesso também é motivo para acreditar que há outra engrenagem para as mulheres dos EUA. Coletivamente, as 12 jogadoras do elenco se combinaram para arremessar 33% em tentativas de 3 pontos na WNBA nesta temporada. Isso não vai render um apelido de “Splash Sisters” tão cedo, mas também é melhor do que o Time EUA conseguiu na linha de 3 pontos mais curta no jogo FIBA.

Taurasi (1 de 7) e Jewell Loyd (2 de 10) estão atrasados ​​para esquentar de longa distância. Fique atento se eles finalmente fizerem isso.