Anthony Smith x Dominick Reyes visados ​​para o UFC 310 em dezembro

Uma batalha entre antigos desafiantes ao título dos meio-pesados ​​do UFC está prevista para dezembro.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que uma luta entre Anthony Smith e Dominick Reyes está prevista para o UFC 310, que está marcado para 14 de dezembro em Las Vegas. Mania de MMA foi o primeiro a relatar a reserva.

Smith perdeu quatro de suas últimas seis lutas, incluindo uma derrota para Roman Dolidze em sua aparição mais recente no UFC 303 em junho. “Lionheart” começou 2024 com uma grande vitória de virada no UFC 301 em maio, dando a Vitor Petrino sua primeira derrota na carreira com uma finalização de guilhotina no primeiro round. Smith faz sua 24ª caminhada até o octógono, que inclui uma derrota por decisão para Jon Jones em sua única luta pelo título no UFC 235 em março de 2019.

Reyes começou 2024 retornando ao octógono após uma paralisação de 19 meses, finalizando Dustin Jacoby no primeiro round no UFC Louisville em junho. A vitória foi a primeira de Reyes em quase cinco anos desde que derrotou Chris Weidman no evento principal do UFC Boston em outubro de 2019. “The Devastator” então perdeu uma decisão controversa para Jones no UFC 247 em sua primeira oportunidade de título em fevereiro de 2020, antes de sofrer derrotas brutais por nocaute contra Jan Blachowicz, Jiri Prochazka e Ryan Spann.