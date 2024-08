Antigo caderno de letras de Lil Wayne à venda por US$ 5 milhões após Legal Saga

Lil Wayne O caderno de letras de está oficialmente à venda por um preço alto… depois de uma saga de anos para determinar a propriedade, finalmente encerrada no início deste ano.

O TMZ descobriu… o caderno do rapper dos anos 90 está sendo oferecido por US$ 5 milhões… 5 anos depois de ter sido listado pela primeira vez por US$ 250 mil.