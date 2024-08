Antonio Conte: Napoli ‘derreteu como neve’ na derrota de abertura

O técnico do Napoli, Antonio Conte, pediu desculpas aos fãs depois que seu time “derreteu como neve” na derrota por 3 a 0 para o Hellas Verona no domingo.

Foi o primeiro jogo de Conte no comando da seleção de 2023 Escudete vencedores, que terminaram em um decepcionante 10º lugar na tabela na temporada passada.

“Eu sou o treinador e é justo que eu assuma total responsabilidade”, disse Conte após a derrota do Napoli na abertura da temporada.

“Peço desculpas humildemente porque o segundo tempo foi inaceitável. Ficamos para trás e depois derretemos como neve ao sol. Há algo para se envergonhar, e há muito trabalho a ser feito em todos os aspectos. Agora terei que me desculpar com o povo napolitano que nos mostra tanto carinho e paixão.”

O ex-técnico do Chelsea e do Tottenham não conseguiu esconder sua decepção depois que seu time não conseguiu reagir ao ficar atrás no placar aos 50 minutos.

“Além da discussão do mercado de transferências, o que é preocupante é ver o segundo tempo e que na primeira dificuldade derretemos como neve”, disse Conte. “Cheguei a Nápoles com grande entusiasmo, grande desejo. Posso me colocar à disposição em qualquer situação, se eu puder ajudar o Napoli, eu o farei.”

O craque do Napoli, Victor Osimhen, não jogou no domingo, já que o atacante nigeriano queria deixar o clube nesta janela de transferências.

O reinado de Antonio Conte no Napoli teve um começo difícil no sábado. Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Osimhen é alvo de rumores do Paris Saint-Germain, Chelsea e Arsenal.

Questionado sobre o motivo de Osimhen não ter jogado, Conte disse: “Você tem que perguntar ao clube e não a mim. Vejo que Osimhen treinou separadamente desde a pré-temporada. Fui colocado como espectador nessa questão.”

O diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, disse que a transferência de Osimhen está atualmente “bloqueada” e que uma solução para seu futuro precisa ser encontrada.

Conte, por sua vez, espera que os reforços cheguem antes do fechamento do mercado de transferências.

“Um, dois, três, quatro podem chegar, quantos o clube quiser contratar”, disse Conte.