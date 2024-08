Antony admite dificuldade para se adaptar ao estilo de vida da Premier League

Antony, do Manchester United, admitiu que ainda está lutando para aceitar sua ascensão de uma criação difícil no Brasil para jogador da Premier League.

O atacante tem sido duramente criticado por suas atuações desde que se transferiu do Ajax para o Old Trafford por £ 85 milhões em 2022.

E embora o jovem de 24 anos insista que não está procurando desculpas, ele disse que a transição de crescer em uma favela para a vida de um jogador de futebol multimilionário tem sido “difícil”.

“Você veio do nada e agora tem praticamente tudo com tanta facilidade que é difícil lidar com tudo isso”, disse Antony.

“Você vai de não ter o que comer, eu não tinha quarto quando morava na favela. Eu dormia no sofá da sala, minha casa alagava quando chovia muito.

“As pessoas não veem essas coisas. Eu não uso isso como desculpa para minhas performances, pois exijo muito de mim mesmo para estar sempre tocando bem.”

Antony cresceu no Inferninho, uma favela nos arredores de São Paulo. Ele se juntou ao São Paulo aos 10 anos em 2010 e fez sua estreia sênior ainda adolescente em 2018.

Depois de passar apenas uma temporada completa no time principal do São Paulo, ele se juntou ao Ajax em 2020, antes de se transferir rapidamente para o United em 2022.

“Minha infância foi muito difícil, pois é muito desafiador viver na favela e eu morei lá por 19 anos”, disse ele.

“Eu não tinha chuteiras para jogar futebol e às vezes não tinha o que comer. É difícil para mim falar sobre minha história, pois é algo que realmente me emociona. Não é por acaso que tenho a favela onde cresci tatuada nas costas.

“Vi muitos amigos seguirem outro caminho e alguns deles perderam suas vidas. Quando as pessoas falam de mim ou me criticam, sempre encontro consolo em onde vim.

“Eu nunca vou deixar ninguém escrever minha história ou deixar que me menosprezem, pois eu realmente sei o que é estar no fundo do poço.”

Antony está de volta ao United depois de uma longa pausa na temporada passada em meio a acusações de violência doméstica feitas contra ele no Brasil e no Reino Unido.

Ele admite que os problemas fora de campo afetaram seu desempenho em campo, mas depois de “crescer e amadurecer”, o atacante diz que está pronto para a nova temporada.

“Tenho muitos objetivos, alguns que escrevo para mim mesmo e muitos para esta nova temporada”, disse ele. “Sempre estabeleço objetivos — mais participações em gols, assistências — onde preciso melhorar.

“Eu as coloco no papel em vez de no meu telefone. Estou sempre olhando para elas para garantir que estou melhorando constantemente. Estou escrevendo mais metas para esta temporada e olho para elas todos os dias.

“É muito importante para mim. Isso me permite visualizar e mentalizar e então entrar em campo com isso em mente.”