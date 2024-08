Apesar da convocação brutal de Dana White, Torrez Finney ganha terceira chance no Contender Series

Torrez Finney espera que a terceira vez seja decisiva para entrar no UFC.

Na quinta-feira, após uma postagem inicial de Finney, o MMA Fighting confirmou que “The Punisher” enfrentará Abdellah Er-Remy no episódio oito de Série Contender, que acontece em 1º de outubro.

Gostamos de fazer história, então por que ser o primeiro a vencer por 3-0 no programa! A TERCEIRA VEZ É O CHARME 1º DE OUTUBRO VAMOS PARA SMASH✊ foto.twitter.com/ypjWvGW0M0 — Torrez Finney (@punishertorrez) 29 de agosto de 2024

Esta será a terceira vez de Finney no programa e a segunda nesta temporada. Em 2023, Finney obteve uma vitória por finalização sobre Yuri Panferov, mas não conseguiu receber uma oferta de contrato. Ele tentou novamente no início deste mês no segundo episódio do atual Série Contender temporada, derrotando Cam Rowston por decisão unânime, mas mais uma vez o CEO do UFC, Dana White, recusou-se a fazer uma oferta e, em vez disso, repreendeu Finney por sua performance em um clipe que ganhou as manchetes por sua dureza.

“Finney, agora você estava aqui no ano passado e minha recomendação para você foi sair e ganhar alguma experiência”, disse White após o evento. “Você é jovem, obviamente talentoso, agora está 9-0, [but] você tem uma luta. Você saiu em um ano e lutou uma luta. Eu sempre sou brutalmente honesto com essas coisas, você seria absolutamente dizimado no UFC com a performance que você fez hoje à noite. Sua performance no ano passado foi melhor do que essa performance. Você tem 25 anos, garoto. Você é obviamente um atleta talentoso. Vá lá e faça três ou quatro lutas este ano, depois volte para nós e fale sobre o UFC.

“Você perdeu o gás hoje à noite. Teve dificuldade para passar por três rounds. Você não está pronto para o UFC. Quando eu disse para sair e ganhar experiência, não quis dizer uma luta. Quis dizer para ter algumas lutas. Nos vemos em breve.”

Após o discurso de White, Finney revelou que parte da razão pela qual ele não competiu com mais frequência após sua primeira tentativa Série Contender era que ele deveria participar da última temporada de O lutador final até que uma série de eventos atrapalhou. White realmente abordou isso no episódio mais recente de Série Contenderreconhecendo que talvez ele tenha sido muito duro com Finney.

“Então o que aconteceu foi que, eu acho, ele foi escolhido para fazer O lutador finale então disseram a ele que ele não poderia lutar por X meses, e então ele acabou não sendo escolhido”, disse White. “Eu não sabia disso até esta noite. Ele teve um ano difícil.”

Finney está atualmente com 9-0 em sua carreira no MMA, com sete vitórias por interrupção. Er-Ramy está com 7-1 e competiu mais recentemente na PFL Europe em 2023, onde obteve uma vitória por TKO no primeiro round.