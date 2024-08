Após atuação do MPAL, homem é condenado a 36 anos de prisão por assassinato de ex-mulher em Village Campestre

Em uma atuação exemplar, nesta sexta-feira (09), o Ministério Público de Alagoas (MPAL), através do promotor de Justiça Vilas Boas, obteve a condenação de Alex Sandro Silva de Medeiros a 36 anos e 7 dias de prisão por homicídio qualificado, motivado por razões torpes, com o uso de meios cruéis e praticado mediante emboscada, surpreendendo as vítimas. A sentença foi proferida em razão do duplo assassinato de Vanessa Maria de Souza Silva e Antony Maciel de Oliveira Silva, ocorrido em 30 de outubro de 2008, no Village Campestre, Cidade Universitária, em Maceió.

Na madrugada do dia 30 de outubro de 2008, por volta das três horas da manhã, Alex Sandro, movido por um ciúme possessivo e inconformado com a separação de Vanessa, planejou e executou um crime brutal. Vanessa, que já havia sido vítima de repetidas agressões por parte do ex-marido, sofreu nas mãos do réu, que não aceitava o fim do relacionamento e reiteradamente a ameaçava de morte.

Meses antes do crime, Vanessa foi hospitalizada devido às agressões de Alex Sandro. Na ocasião, o agressor ligou para a família da vítima, afirmando que, apesar de ela ter sobrevivido, garantiria sua morte em uma próxima oportunidade.

Na noite do crime, Alex Sandro emboscou Vanessa e Antony, utilizando uma arma de fogo e uma faca para cometer os assassinatos. As vítimas foram atacadas sem chance de defesa.

A atuação do Ministério Público reafirma a importância de que a Justiça seja aplicada com rigor contra crimes motivados por sentimentos de posse e ódio.