Após doença renal, Suni Lee retorna ao pódio olímpico

PARIS — Suni Lee se inclinou, com as mãos nos joelhos, enquanto observava cada movimento de Simone Biles na quadra da Bercy Arena.

A campeã olímpica geral de 2020 passou de agachada para pular e ficar na ponta dos pés, torcendo alto o tempo todo. Depois voltou a se inclinar novamente. Ela não conseguia ficar parada. Sua excitação era palpável.

Durante os 75 segundos da rotina de Biles, Lee manteve a segunda colocação na classificação geral da ginástica feminina e, assim que Biles conseguiu seu primeiro passe de queda livre — o salto duplo com três giros, nomeado em homenagem a Biles no código de pontos — Lee sabia que seria rebaixada para a terceira posição.

Mas ela estava emocionada por sua companheira de equipe. Para Lee, simplesmente poder retornar às Olimpíadas era uma conquista digna de medalha de ouro. E ganhar uma medalha de qualquer cor era a cereja do bolo.

“Foi preciso muito”, disse Lee após o encontro. “Eu estava dizendo a todos hoje que realmente não achava que conseguiria subir ao pódio. É uma loucura que eu esteja aqui.”

Lee foi a surpresa medalhista de ouro geral em Tóquio há três anos, depois que Biles desistiu da competição. Lee, então com 18 anos, se tornou uma superestrela global da noite para o dia. Mas o caminho de Lee de volta às Olimpíadas não foi fácil. Sua segunda temporada em Auburn foi prejudicada por uma doença renal em março de 2023 e, por meses, enquanto lutava contra os sintomas, ela não tinha certeza se competiria novamente.

Ela gradualmente se tornou mais saudável, lentamente, mas seguramente, voltando. Primeiro para o treinamento, depois para a competição de elite e depois de volta para as Olimpíadas, ajudando a levar o time americano a um ouro redentor por equipe na terça-feira e ao seu próprio bronze individual no geral na quinta-feira. Ela terá mais duas chances de medalhas no domingo e na segunda-feira, após se classificar para as finais do evento de barras e trave.

“Medalhas são legais e isso é divertido, mas estar aqui é a coisa mais importante.” Jess Graba, treinador de longa data de Lee, disse após o encontro. “O que ela passou e [what] ela ainda está passando, ela é uma lutadora. Então não posso dizer muito mais do que sempre aposto nela. Eu disse isso a ela também. ‘Eu sempre aposto meu dinheiro em você. Você sempre luta.’ Então é isso. E ela queria, então ela foi lá e conseguiu.”

LEE TORNOU-SE INSTANTANEAMENTE famosa depois das últimas Olimpíadas, e ela capitalizou isso com uma aparição no “Dancing with the Stars”, um convite para o superexclusivo Met Gala e uma série de outras oportunidades de alto perfil. De lá, ela foi para Auburn, onde foi imediatamente um dos rostos reconhecíveis no campus.

Ela se comprometeu com a escola muito antes de subir ao pódio em Tóquio (o irmão gêmeo de Graba, Jeff, é o treinador principal dos Tigers) e não esperava ser Sunisa Lee, campeã olímpica.

Por causa da fama e da atenção implacável, não foi exatamente a experiência universitária que ela havia imaginado. Em uma entrevista para a Sports Illustrated no mês passado, Lee disse que não conseguiu comparecer às aulas pessoalmente por questões de segurança e teve dificuldade para se relacionar com seus colegas de equipe.

“Muitas das meninas não eram as mais legais comigo”, disse Lee. “Eu realmente me senti como uma pária, quase. Elas não me tratavam tão bem. Eu só sabia que não podia confiar nelas.”

Apesar de tudo isso, ela prosperou na competição, ganhando o título da NCAA de 2022 na trave de equilíbrio e terminando como vice-campeã no geral. Ela obteve cinco pontuações perfeitas de 10,0 naquele ano e três durante a temporada de 2023 antes de ser interrompida. Antes daquela segunda temporada, ela havia anunciado que seria sua última para Auburn porque queria retornar à elite com o objetivo de competir novamente em Paris.

Mas sua saúde começou a piorar enquanto ela ainda era ginasta em Auburn. A partir de fevereiro de 2023, ela começou a sentir um inchaço extremo e incontrolável. Em março, seus sintomas pioraram e ela não conseguiu continuar competindo. Mas ela não foi diagnosticada corretamente até abril, quando lhe disseram que tinha duas doenças renais distintas. Ela parou de treinar e voltou para casa, em Minnesota.

“Eu estava apodrecendo na minha cama”, disse Lee na mesma entrevista à Sports Illustrated. “Eu não conseguia falar com ninguém. Eu não saía de casa.”

Por fim, depois que ela conseguiu controlar suas condições (que ela se recusou publicamente a nomear), ela silenciosamente retomou seu treinamento e fez seu retorno oficial à elite em agosto no US Classic de 2023. Mais tarde, ela escreveu que estava “abençoada” e “grata” em uma postagem no Instagram.

“Esse retorno foi muito mais do que meu retorno à ginástica de elite”, escreveu Lee. “Foi eu provando a mim mesma que posso superar coisas difíceis e, esperançosamente, inspirar outras pessoas a nunca deixar que os contratempos da vida os impeçam de ir atrás dos seus sonhos.”

Ainda assim, chegar às Olimpíadas — especialmente como parte da equipe americana altamente competitiva de cinco mulheres — seria uma batalha difícil. Ela recusou um convite para o campo de seleção antes do campeonato mundial por motivos de saúde e começou a temporada de 2024 com um desempenho decepcionante na Winter Cup em fevereiro. Competindo em seus dois eventos de assinatura, ela terminou em 13º na trave e 26º nas barras assimétricas após cair. Lee ficou chateada, mas não se intimidou.

“Você não pode chegar a lugar nenhum sem falhar”, Lee disse aos repórteres na época. “Acho que levo isso com um grão de sal. Obviamente, estou triste e vou ficar bravo com isso por um longo tempo, mas está tudo bem.”

E quando o US Classic de 2024 chegou em maio — o primeiro evento nacional antes das eliminatórias olímpicas e dos Jogos — Lee estava começando a retornar à sua melhor forma. Ela conquistou o primeiro lugar na trave lá, depois foi para o campeonato dos EUA, terminando em quarto lugar no geral e em segundo na trave. Algumas semanas depois, diante de uma multidão em casa em Minneapolis nas eliminatórias olímpicas, Lee garantiu sua passagem para Paris com um segundo lugar no geral.

Pouco mais de um mês depois, ela conquistou mais duas medalhas olímpicas.

Na quinta-feira, Lee entrou na rotação final no chão empatada em quarto lugar. Embora mais tarde ela tenha confessado brincando que não era boa em fazer cálculos matemáticos de cabeça, ela sabia que teria que dar tudo de si no evento para ganhar uma medalha.

“Eu fui lá e disse a mim mesmo para não colocar pressão em mim mesmo porque eu não queria pensar nas Olimpíadas passadas ou mesmo tentar provar nada para alguém”, disse Lee. “Eu queria apenas provar a mim mesmo que eu poderia fazer isso porque eu não achava que eu poderia.”

Na sexta-feira, Lee disse ao “Today” que começou a chorar assim que sua rotina acabou, porque estava muito feliz com ela. Momentos depois, sua pontuação de 13.666 foi o suficiente para colocá-la no topo da tabela de classificação e, com apenas Biles e a eventual medalhista de prata Rebeca Andrade restantes, ela sabia que havia garantido um lugar no pódio.

Para Lee e Graba, marcou o ápice de muito trabalho, altos e baixos e até mesmo dúvidas.

“Se você perguntasse a qualquer um de nós, a qualquer pessoa na sala, se isso [bronze medal] era possível, mesmo há três meses, todos nós teríamos dito: ‘Olha, vamos formar o time como um [beam and bars] especialista”, disse Graba depois. “E foi isso que todos os outros pensaram também. Tem sido arriscado o caminho todo. Tem sido um ato de equilíbrio o caminho todo. Apenas mantê-la saudável e manter sua mente certa e mantê-la acreditando, me mantendo acreditando, mantendo tudo funcionando, tem sido difícil. Eu não acreditei até que sua rotina de solo terminou.”

E a história de perseverança de Lee em Paris não acabou. Ela se classificou em terceiro lugar para a final das barras e em quarto para a final da trave, com uma grande chance de medalha em ambos os eventos.

Mas não importa o que aconteça no resto da semana, ela já conseguiu muito além das metas deles.

“Quer dizer, eu ficaria bem com qualquer [result]”, disse Graba. “E eu disse isso a ela quando cheguei. Eu fiquei tipo, ‘Estou feliz que você esteja aqui.'”