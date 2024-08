Apostas Big Ten – Ohio State é o favorito em relação aos finalistas Michigan e Washington

A conferência Big Ten verá sua maior temporada de todos os tempos, graças à adição de quatro times do antigo Pac-12. O Washington Huskies, Oregon Ducks, USC Trojans e UCLA Bruins entram na conferência. 5 de outubro verá até mesmo uma revanche do National Championship dentro da conferência entre Washington e o Michigan Wolverines.

Michigan terá um novo treinador principal em Sherrone Moore após Jim Harbaugh partir para a NFL. O Ohio State Buckeyes pode ser o único a capitalizar uma mudança no topo da conferência, já que eles estão atualmente listados como os favoritos para vencer o Big Ten, seguidos pelo Oregon.

Aqui estão os totais de vitórias de cada time da Big Ten na temporada regular, as probabilidades da conferência e do campeonato nacional e a melhor aposta futura do especialista em apostas da ESPN, Joe Fortenbaugh, conforme nos aproximamos da temporada.

Para as probabilidades mais atualizadas, visite ESPN BET.

Chegando: SEC (quinta-feira), American (12 de agosto), Mountain West (13 de agosto), C-USA (14 de agosto), MAC (15 de agosto), Sun Belt (16 de agosto), Independents (17 de agosto)

Dez grandes probabilidades Equipe Total de vitórias Campeão da Conferência Playoffs S/N Campeão do CFP 10,5 (-150 O, +120 U) +150 -650 | +400 +325 10,5 (PARE O, -130 U) +225 -300 | +220 +800 9,5 (-170 O, +135 U) +500 -135 | +105 25-1 8,5 (-160 O, +125 U) +750 +115 | -145 35-1 7,5 (+105 O, -135 U) 25-1 +450 | -750 75-1 6,5 (-115 O, -115 U) 75-1 +800 | -1800 150-1 7,5 (-115 O, -115 U) 50-1 +900 | -2000 200-1 8,5 (+140 O, -180 U) 40-1 +600 | -1200 250-1 6,5 (-140 O, +110 U) 75-1 +900 | -2000 250-1 4,5 (-160 O, +125 U) 200-1 — | — 400-1 6,5 (PARE O, -130 U) 100-1 — | — 500-1 5,5 (+140 O, -180 U) 200-1 — | — 500-1 6,5 (-105 O, -125 U) 150-1 — | — 1000-1 5,5 (PARE O, -130 U) 200-1 — | — 1000-1 5,5 (+105 O, -135 U) 200-1 — | — 1000-1 5,5 (-140 O, +110 U) 300-1 — | — 1000-1 4,5 (+140 O, -180 U) 300-1 — | — 1000-1 4,5 (-130 O, MESMO U) 200-1 — | — 2000-1

Favorito de Fortenbaugh: Michigan Wolverines Sem Playoffs (-145)

Peço desculpas aos meus bons amigos em Ann Arbor, mas eu simplesmente não vejo isso acontecendo para os Wolverines nesta temporada. 15 titulares se foram do time campeão do ano passado – que inclui o quarterback JJ McCarthy – sem mencionar um treinador do Hall da Fama em Jim Harbaugh. Além disso, a programação apresenta três vagas de azarão pela minha contagem (contra Texas, contra Oregon, no Ohio State), bem como uma viagem assustadora em 5 de outubro para Washington. Um time com três derrotas poderia muito bem chegar ao playoff de 12 times, mas um Michigan com três derrotas não teria muito o que apontar em seu currículo em termos de vitórias de alto perfil.