Apostas Clemson vs. Georgia, previsões, probabilidades, escolhas, linhas

Rivais regionais se enfrentam no sábado, quando dois dos principais programas de futebol universitário, o Clemson Tigers e o Georgia Bulldogs, começam a temporada no Estádio Mercedes-Benz em Atlanta ao meio-dia, horário do leste dos EUA, na ABC/ESPN+.

Georgia, campeã nacional de 2021 e 2022, não chegou ao College Football Playoff na temporada passada depois de perder para o Alabama no jogo do campeonato da SEC. Dito isso, os Bulldogs venceram 42 de 44 jogos nas últimas três temporadas e estão saindo de uma campanha de 13-1 que culminou com uma vitória desequilibrada de 63-3 sobre o Florida State no Orange Bowl.

Para Clemson, que não conseguiu atingir vitórias de dois dígitos na temporada passada (9-4) pela primeira vez desde 2010, este é seu primeiro jogo como azarão de dois dígitos em 10 anos (Florida State, 2014).

A Geórgia venceu os dois últimos encontros, com a última vitória de Clemson ocorrendo em 2013.

Probabilidades atuais no momento da publicação, cortesia da ESPN BET

As linhas

Espalhar: Geórgia (-13,5)

Linha de dinheiro: Clemson (+450), Geórgia (-600)

Acima/abaixo: 48,5

Spread do primeiro semestre: Clemson +7,5 (-130), Geórgia -7,5 (+105)

Total de pontos da Geórgia: Mais de 30,5 (-130), menos de 30,5 (Par)

Total de pontos da Clemson: Mais de 16,5 (-125), menos de 16,5 (-105)

O jogador de linha defensiva TJ Parker ficou em segundo lugar nos Tigers em sacks na temporada passada. John Byrum/Ícone Sportswire

Escolha do jogo: Clemson no Geórgia Abaixo de 48,5

Estou mais otimista com os Tigers do que a maioria. A defesa de Clemson foi de elite na temporada passada, ficando entre as 25 melhores em muitas métricas defensivas, incluindo a primeira em takeaways.

Clemson retorna oito de seus 11 titulares primários na defesa, incluindo jogadores importantes como o defensive end TJ Parker, que foi o segundo no time em sacks. Os Tigers também adicionaram o linebacker cinco estrelas Sammy Brown, que deve reforçar o corpo de linebackers e potencialmente causar um impacto imediato.

A forte linha defensiva, corpo de linebackers e secundário de Clemson permitiram que ele mantivesse altos níveis de desempenho durante os jogos. Isso permanece basicamente o mesmo. Confio na vantagem potencial de Clemson nas trincheiras e espero que isso contribua para o under 48.5.

Tendências de apostas

Cortesia ESPN Stats & Info

Se a linha permanecer em +11,5 ou mais, isso marcará o maior papel de azarão para Clemson desde 2012 na FSU (14,5 pontos de azarão, perdido por 12).

Clemson: Cobriu três jogos seguidos como azarão de dois dígitos, o que inclui 2-0 ATS (0-2 SU) sob Dabo Swinney. Sua última vitória absoluta como azarão de 10+ pontos foi em 2004 contra Miami como azarão de 16,5 pontos.

Geórgia: Oito abaixo do par consecutivos nas aberturas da temporada, a maior sequência ativa na FBS.

