Apostas Notre Dame vs. Texas A&M 2024: probabilidades, escolhas, linhas

A temporada de futebol americano universitário de 2024 finalmente chegou, e a programação de sábado para a Semana 1 chega ao fim com o No. 7 Notre Dame Fighting Irish e o No. 20 Texas A&M Aggies se enfrentando em uma partida fora da conferência no Kyle Field às 19h ET na ABC/ESPN+.

Este é o sexto encontro de todos os tempos entre essas escolas, mas apenas o primeiro desde 2001. O técnico Marcus Freeman entra em sua terceira temporada depois de ter vencido 19 jogos em suas duas primeiras temporadas, empatando com o maior número de todos os treinadores de Notre Dame no início de suas carreiras na escola, de acordo com o ESPN Stats & Info.

Enquanto isso, os Aggies começam a jogar em uma SEC lotada de 16 times com um novo técnico no comando — o ex-técnico do Duke, Mike Elko. Elko está familiarizado com o Fighting Irish, pois passou uma temporada como coordenador defensivo antes de assumir o mesmo cargo sob o comando de Jimbo Fisher em 2018.

Probabilidades atuais no momento da publicação, cortesia da ESPN BET

As linhas

Espalhar: Texas A&M (-3)

Linha de dinheiro: Texas A&M (-150), Notre Dame (+130)

Acima/Abaixo: 46,5

Primeira metade do spread: Notre Dame +3,5 (-170), Texas A&M -3,5 (+130)

Total de pontos de Notre Dame: Mais de 21,5 (-105), Menos de 21,5 (-125)

Total de pontos do Texas A&M: Mais de 24,5 (Par), Menos de 24,5 (-130)

Conner Weigman retorna ao centro dos Aggies. Ken Murray/Ícone Sportswire

Escolha do jogo: Notre Dame no Texas A&M, mais de 46,5

Este total de jogo está dando muito crédito às defesas, ao mesmo tempo em que subestima os ataques potenciais de ambos os times. A força da defesa dos Aggies na temporada passada foi sua corrida de passe, que ficou em sexto lugar no país em sacks totais. No entanto, essa força pode não ser mais tão potente depois que o time perdeu três de seus quatro principais líderes de sacks, incluindo o linebacker de destaque Edgerrin Cooper, que liderou o FBS em sacks entre os linebackers com 10.

O QB transferido de Duke, Riley Leonard, pode tirar vantagem da unidade esgotada de A&M e deve liderar o ataque de Notre Dame com suas capacidades de dupla ameaça. Leonard jogou em apenas sete jogos na temporada passada, mas foi um corredor eficaz. Apesar de sua estrutura de 6 pés e 4 polegadas, ele é surpreendentemente ágil e rápido, fazendo cortes bruscos para escapar dos defensores e estender as jogadas. Entre os quarterbacks com pelo menos 30 tentativas de corrida, Leonard foi o segundo em jardas após contato por tentativa (5,55) e classificado em segundo na nota de corrida do PFF, atrás do vencedor do Heisman, Jayden Daniels. Sozinho, Leonard pode manter a defesa de A&M em alerta.

O QB Conner Weigman do Aggies também pode contribuir para o total deste jogo. Weigman, um ex-recruta cinco estrelas, possui precisão e toque de alto nível. Apesar do tempo de jogo limitado devido a lesões, ele mostrou seu talento no braço, ficando em segundo lugar na porcentagem de conclusão de bola profunda, atrás apenas de Daniels. Esse talento no braço pode expor a secundária de Notre Dame, que perdeu dois de seus quatro melhores jogadores para a NFL.

Com ambas as equipes passando por mudanças na defesa, pode haver vulnerabilidades que cada ataque pode explorar, resultando em um jogo com maior pontuação.

Tendências de apostas

