Apostas proibidas: troca de guarda no UFC Vegas 96, além de um grande anúncio

O UFC Vegas 96 acontece neste sábado no APEX mais famoso do mundo, com a luta principal sendo a dos médios Jared Cannonier e Caio Borralho, e Jed Meshew está aqui para contar tudo, além de algumas novidades sobre o evento.

Com Conner Burks saindo do MMA Fighting, Jed assume as rédeas para falar sobre o card desta semana. Jared Cannonier pode lutar contra Father Time e Caio Borralho? E Angela Hill e Tabatha Ricci? E Neil Magny tem mais uma lição de veterano para ensinar a Michael Morales? Além disso, Jed explica o que vem por aí para o No Bets Barred. (Dica: não vamos a lugar nenhum!)

Tudo isso e muito mais no episódio desta semana.

Sintonize para o episódio 99 de No Bets Barred.

Novos episódios do Nenhuma aposta proibida podcast drop toda quarta-feira