Aqui está o que Patrick Mahomes pensa sobre as chances realistas dos Chiefs de uma terceira vitória

Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs estão em uma missão para consolidar seu legado como uma das maiores dinastias da história da NFL. Com três vitórias no Super Bowl já na bagagem, o quarterback superstar sabe que o caminho para um histórico tricampeonato será cheio de desafios, mas a oportunidade de gravar seus nomes nos anais do jogo está próxima.

Em uma entrevista recente com o ex-mentor e companheiro de equipe Alex Smith no SiriusXM NFL, Mahomes falou sobre a mentalidade do time desde o triunfo no Super Bowl.

Passe sem olhar de Patrick Mahomes em um ângulo incrível

“Não foi como se falássemos sobre isso abertamente. Quero dizer, logo depois do Super Bowl, você viu que estávamos dizendo tipo ‘temos que ir fazer isso’. Mas desde que voltamos, é só futebol. Sabemos qual é o processo. O processo diário de apenas melhorar. Os caras querem ser ótimos, e acho que essa é a melhor coisa sobre isso,” ele disse.

As emoções cheias de adrenalina da vitória do Super Bowl deram lugar a um foco extremamente afiado na tarefa em questão. Os Chiefs sabem que a única maneira de voltar ao jogo Lombardi é jogar um ótimo futebol, dia após dia. Como Mahomes disse, “Os caras querem ser ótimos“, e isso é a força motriz por trás da busca pelo tricampeonato.

Mahomes e equipe se concentram em consolidar seu legado

No entanto, os Chiefs estão bem cientes de que outros times têm trabalhado duro para alcançá-los. Eles entendem que o caminho à frente será cheio de desafios, mas estão determinados a superar a ocasião. “O processo diário de simplesmente melhorar” é o mantra que orienta sua abordagem, enquanto trabalham para integrar novos jogadores, construir entrosamento e corrigir os erros da temporada passada.

Com Mahomes liderando a investida, o Os chefes estão prontos para fazer história. A oportunidade de se tornar uma das maiores dinastias da história da NFL está ao alcance deles, e eles estão prontos para aproveitá-la.

Como disse o antigo mentor e companheiro de equipe Alex Smith: “Os tomadores de decisão são aqueles que já estiveram lá, viram de tudo e vivenciaram tudo.“Os Chiefs têm essa experiência e estão determinados a usá-la a seu favor.