Araújo do México perto de deixar o Barcelona para ir para o Bournemouth – fonte

O mexicano nascido nos Estados Unidos Julián Araujo está perto de uma transferência do Barcelona para o Bournemouth, da Premier League inglesa, confirmou uma fonte à ESPN.

O jogador de 22 anos não conseguiu garantir uma vaga no time principal do Barcelona para a próxima temporada e foi informado de que eles buscariam uma transferência antes do fim da janela de transferências de verão.

O Barcelona está disposto a aceitar uma proposta de € 10 milhões (perto de US$ 11 milhões), incluindo € 7 milhões fixos e € 3 milhões em variáveis. Os gigantes da LaLiga também estão buscando assegurar uma porcentagem de qualquer transferência futura de Araujo do Bournemouth.

Uma possível cláusula de recompra, que atualmente não é uma prioridade, pode ser incluída.

Transferir Araujo significaria um impulso econômico e um pequeno alívio no caminho do fair play financeiro para o Barcelona.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Araujo também estava supostamente no radar do Sevilla — agora liderado pelo ex-técnico do Las Palmas Francisco Garcia Pimienta — embora seja improvável que eles estejam dispostos a pagar o valor que o Barcelona está buscando. O relacionamento entre os dois times também está tenso.

Depois de ser contratado pelo Barcelona por € 5 milhões (US$ 5,46 milhões) do LA Galaxy em 2023, Araujo fez 25 jogos emprestado ao Las Palmas na temporada passada.

O lateral retornou ao Barcelona para a pré-temporada em andamento, reivindicando minutos como ponta em um amistoso contra o Manchester City. No entanto, ele permaneceu no banco do novo técnico Hansi Flick nas últimas duas partidas contra o Real Madrid e o AC Milan.