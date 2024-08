Árbitro Nick Mahrley sai do jogo após taco quebrado atingir o pescoço

NOVA YORK — O árbitro principal Nick Mahrley saiu no quinto inning do jogo de domingo entre o New York Yankees e o Colorado Rockies quando foi atingido no pescoço pelo taco quebrado de Giancarlo Stanton.

O bastão de Stanton quebrou quando ele rebateu um bloop single para o campo esquerdo. O barril atingiu Mahrley no lado esquerdo de sua máscara, derrubando-a.

Mahrley caiu imediatamente e foi atendido pela equipe de treinamento atlético de Nova York.

O árbitro da base Nick Mahrley teve que deixar o jogo de domingo quando foi atingido no pescoço pelo taco quebrado de Giancarlo Stanton. Foto AP/Bryan Woolston

Um médico entrou em campo e Mahrley foi ajudado a subir em uma maca enquanto a multidão aplaudia.

Os Yankees disseram que Mahrley estava passando por uma bateria completa de testes e sendo avaliado pela equipe médica do time.

Quando o jogo recomeçou, o chefe da equipe Marvin Hudson assumiu atrás da base. O árbitro da segunda base Hunter Wendelstedt mudou da segunda base para a primeira base.

Mahrley, de 41 anos, atuou em 473 jogos como árbitro de convocação até se tornar árbitro em tempo integral antes da última temporada.