Arma de Christopher Dorner recuperada durante prisão de suspeitos de assalto à mão armada

Uma arma de fogo registrada em nome de um notório assassino de policiais Cristóvão Dorner foi recuperado durante a prisão de dois homens suspeitos do assalto à mão armada de um relógio de US$ 1 milhão… e o mais louco é que Dorner está morto há mais de uma década.

Dorner, é claro, é o notório ex-oficial do LAPD acusado de assassinar quatro pessoas – incluindo um policial – em 2013, em um caso que desencadeou uma caçada humana de 9 dias, que terminou com Dorner morrendo em uma cabana remota em Big Bear, CA, após um intenso tiroteio com policiais.

Os promotores dizem que a arma foi usada na semana passada, quando dois cidadãos sul-americanos roubaram de um homem, sob a mira de uma arma, um relógio Patek Philippe de US$ 1 milhão enquanto ele jantava com sua esposa e duas filhas no pátio do Beverly Wilshire Hotel.