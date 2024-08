Armand Duplantis quebra seu próprio recorde de salto com vara e ganha ouro olímpico

SAINT-DENIS, França — O saltador com vara que eles chamam de “Mondo” realmente sabe dar um show.

Com o resto da ação na pista olímpica encerrada para a noite e a multidão de 80.000 no Stade de France ainda de pé, Armand Duplantis apoiou o mastro em seu ombro direito e respirou fundo. Então, ele levantou aquele longo pedaço de fibra de carbono e decolou pela pista e em direção ao céu noturno.

Outra medalha de ouro olímpica já era dele. Quando ele caiu no estofamento do outro lado daquela barra altíssima e rosa, também era outro recorde mundial.

Duplantis, nascido na Louisiana e com 24 anos, que compete pela Suécia, país natal de sua mãe, saltou 6,25 metros (20 pés e 6 polegadas) para quebrar o recorde mundial pela nona vez — mas a primeira vez no maior palco do esporte.

Seu próximo passo foi uma corrida até as arquibancadas para abraçar sua namorada e comemorar seu recorde e segundo ouro olímpico com todos aqueles amigos e familiares vestindo amarelo e azul. O rei e a rainha do país também estavam presentes para testemunhar o mais recente salto histórico da Suécia na arena do salto com vara.

“É difícil entender, honestamente”, ele disse. “Se eu não superar esse momento da minha carreira, então estou bem com isso. Não acho que você possa ficar muito melhor do que o que acabou de acontecer.”

Os presentes concordaram.

Patrick Smith/Getty Images

“Mondo é um saltador extraordinário por quatro fatores”, disse o americano Sam Kendricks, que terminou em segundo. “Um, ele tem um ótimo treinador há muito tempo. Ele teve muito tempo para fazer isso. Ele tem ótimo equipamento e entendimento do evento. Ele é um fã de esporte e tem a mão de Deus em suas costas.”

Ao ganhar uma segunda medalha de ouro consecutiva e quebrar o recorde pela nona vez — cada vez por um centímetro — Duplantis agora está ao lado, se não acima, de Sergei Bubka como o maior de todos os tempos neste evento.

Duplantis está na conversa com o americano Ryan Crouser, recordista mundial e três vezes medalhista de ouro no arremesso de peso, como um dos atletas mais dominantes em campo neste esporte.

E quando se trata de fazer um grande teatro, como ele demonstrou mais uma vez, Duplantis é único.

Depois de garantir a vitória sobre Kendricks ao passar 6,10, ele moveu a barra um centímetro acima da altura recorde mundial.

Escolhas dos editores

Após seu primeiro erro, ele usou um intervalo para estudar vídeo em um tablet com seus pais, que se conheceram décadas atrás, quando ambos estavam no time de atletismo da LSU. Outro erro se seguiu, então outra longa pausa.

Os fãs bateram palmas no ritmo e cantaram junto a música francesa “Alleur de Feu” — “Acenda o fogo” — se preparando para o salto do Mondo para a história.

Um talento local, Duplantis aprendeu o esporte em uma pista de salto com vara que seus pais cavaram no quintal em Lafayette, Louisiana.

Durante longas tardes de saltos naquele fosso, Duplantis frequentemente se imaginava tentando quebrar um recorde mundial em seu último salto nas Olimpíadas.

Talvez não na equação — as festas que o recorde mundial e o título olímpico desencadeariam. Uma hora depois que o estádio esvaziou, a música “Dancing Queen” do grupo sueco ABBA estava tocando alto e orgulhosa do lado de fora do estádio.

“Para que isso realmente acontecesse do jeito que aconteceu e para que eu desse o salto certo na hora certa, é só, tipo, como você explica isso?” ele disse. “É maior do que palavras para mim.”

Chebet do Quênia vence os 5.000 metros femininos selvagens

Duplantis foi o ato de encerramento em uma noite que incluiu uma virada da queniana Beatrice Chebet nos 5.000 metros femininos. Uma das melhores corredoras de longa distância do mundo, a companheira de equipe queniana de Chebet, Faith Kipyegon, terminou com a prata, mas somente após vencer uma apelação de sua desqualificação inicial por trocar cotoveladas com o recordista mundial Gudaf Tsegay.

O apelo deixou Sifan Hassan, da Holanda, com a medalha de bronze. Hassan também correrá nos 10.000 e na maratona, tentando duplicar suas três medalhas de distância dos Jogos de Tóquio.