Armário de Kobe Bryant no Staples Center arrecada recorde de US$ 2,9 milhões em leilão

O armário que o falecido Kobe Bryant usou de 2003-04 até sua última temporada em 2015-16 foi vendido pelo valor recorde de US$ 2,9 milhões, informou a casa de leilões que intermediou a venda na sexta-feira.

De acordo com a Sotheby’s, é o armário esportivo mais valioso já vendido em leilão. É também a terceira peça mais cara de memorabilia de Bryant de todos os tempos, atrás apenas de uma camisa usada em jogo, autografada e com foto combinada da temporada de estreia de Bryant, que foi vendida por US$ 3,69 milhões em 2021, e uma camisa de Bryant autografada, usada em jogo e com foto combinada de sua única temporada de MVP em 2007-08, que foi vendida por US$ 5,6 milhões — a segunda camisa de basquete mais valiosa já vendida.

O lance do armário era de US$ 750.000, mas nos últimos vinte minutos do leilão, quatro licitantes aumentaram a venda para pouco menos de US$ 3 milhões.

O armário recordista de Kobe Bryant no Staples Center é considerado “uma relíquia profunda de uma das figuras mais icônicas do basquete”. Foto de CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

“O armário de Kobe Bryant não é meramente uma peça de memorabilia”, disse Brahm Wachter, chefe de colecionáveis ​​modernos da Sotheby’s, em uma declaração. “Mas uma relíquia profunda de uma das figuras mais icônicas do basquete. O preço de hoje destaca não apenas o legado duradouro de Kobe, mas também a natureza excepcional deste item único.”

Durante as reformas do Staples Center em 2018, um funcionário de manutenção não identificado salvou o armário de Bryant da demolição e o vendeu para um colecionador particular, que reuniu o armário com a placa de identificação de Bryant.

A Sotheby’s observa que uma parte dos lucros da venda “beneficiará diretamente” a Los Angeles Lakers Youth Foundation, mas não especificou quanto.