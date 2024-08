Armie Hammer diz que está vendendo seu caminhão e não tem dinheiro para comprar gasolina

Armie Martelo diz que está começando do zero agora que está de volta a Los Angeles… e isso significa se separar de um caminhão cheio de lembranças familiares felizes.

O ator diz que está tendo que vender um caminhão que possui há 7 anos porque o custo para encher o tanque está fora de controle… levando-o para a CarMax, embora seus filhos implorem para que ele não dê um beijo de despedida no carro.

Armie está limpando o carro antes de finalizar o negócio e está se emocionando ao pensar em todas as viagens familiares e marcos pelos quais passou ao volante… incluindo levar seus filhos do hospital para casa.

AH diz que seus filhos querem que ele segure o caminhão, mas com a gasolina bem acima de US$ 4 o galão em Los Angeles e todo o trânsito e condução na cidade, Armie diz que não é mais prático para ele.

Em vez disso, Armie diz que está reduzindo o tamanho para um carro híbrido pequeno… e diz que fica se lembrando de todo o dinheiro que vai economizar em gasolina e de como será muito mais fácil estacionar como forma de lidar com a perda de sua amada. caminhão.

Armie diz que comprou o carro em 2017 como presente de Natal para si mesmo… e fica bem claro no vídeo o quanto o carro significa para ele e seus filhos.

Uma pílula difícil de engolir aqui para Armie na véspera de seu aniversário… mas ele diz que não tem escolha a não ser começar do zero com um carro, um apartamento e uma vida novos.