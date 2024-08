Arne Slot antes da estreia em Anfield com o Liverpool: ‘Não estou nervoso’

Arne Slot fará sua primeira aparição competitiva em Anfield como técnico do Liverpool no domingo, quando seu time receberá o Brentford, mas insistiu que não está nervoso em deixar sua marca no campo sagrado.

O Liverpool deu início à era Slot em grande estilo com uma vitória de 2 a 0 sobre o Ipswich Town no último final de semana, sua primeira partida competitiva sem Jürgen Klopp no ​​comando em nove anos, e o holandês sabe que tem uma grande responsabilidade a preencher para substituir o querido Klopp.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Espero que os fãs possam ser duas vezes mais barulhentos que os fãs do Ipswich. Não estou nervoso, certamente não neste momento, porque estou no meio da preparação, preparando o time para domingo e sem nervosismo”, disse Slot em uma entrevista coletiva na sexta-feira.

“Não seria bom se você tivesse nervos. Confio no que eu e minha equipe fazemos para preparar o time da melhor maneira possível.”

Slot acrescentou que ainda tem muito a aprender sobre seu time, apesar de uma pré-temporada produtiva.

“Estou aprendendo todos os dias sobre os jogadores como indivíduos e como eles jogam juntos”, disse Slot.

“Aprendi no último final de semana como os jogadores que não jogaram no sábado treinaram bem no domingo. Eles fizeram uma boa sessão de treinamento. Isso vai ajudar a eles e a nós. Ainda estou aprendendo coisas novas com os jogadores. É normal, só trabalhei com eles por três semanas.”

Arne Slot começou sua carreira na Premier League com uma vitória no Ipswich. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Slot espera um desafio duro do Brentford, principalmente depois que eles contrataram os zagueiros do Liverpool Sepp van den Berg e Fábio Carvalho.

“Acho que eles trouxeram jogadores talentosos e bons. Ambos queriam continuar sua jornada de tempo de jogo. Foi um bom negócio para nós e Brentford”, disse Slot. “Espero que eles não se saiam muito bem [against Liverpool].

“[Brentford coach manager] Thomas Frank está fazendo um trabalho muito bom. Vai ser um desafio para nós.”

O Brentford começou sua campanha com uma vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace.