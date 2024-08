Arne Slot, do Liverpool: Nenhuma contratação não nos torna mais fracos

O técnico do Liverpool, Arne Slot, disse que a falta de contratações durante a janela de transferências de verão não é um sinal de fraqueza do clube e enfatizou a força de seu elenco atual.

Slot deu sua primeira entrevista coletiva antes do jogo de abertura do Liverpool contra o Ipswich Town no sábado e disse: “Se você não se fortalece, você fica mais fraco? Eu não entendo isso. Nem sempre é verdade que se você traz novos jogadores, o time fica mais forte.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

O Liverpool não fez nenhuma contratação durante a janela de transferências de verão, apesar de perder Thiago Alcantara, Adrián e Joël Matip.

Apesar disso, Slot elogiou seu antecessor Jürgen Klopp pela força atual do elenco.

“Jürgen deixou o time em um bom lugar”, ele disse. “Eu disse muitas vezes que nosso elenco é realmente forte e não é fácil encontrar jogadores que possam nos fortalecer.”

O Liverpool tentou contratar o meio-campista da Real Sociedad, Martín Zubimendi, mas uma tentativa frustrada os deixou sem uma contratação no início da temporada da Premier League.

“Zubimendi foi um [to strenghten the squad] mas infelizmente ele decidiu não vir.”

“[Liverpool signing directors] fez todo o esforço para que Zubimendi entrasse, mas se um jogador não quiser entrar…”

O ex-técnico do Feyenoord disse estar feliz com a rapidez com que conseguiu implementar seu estilo de jogo no Liverpool, que conquistou sua 10ª Copa da Liga na temporada passada.

“Não estamos mudando tudo. Na verdade, nós [didn’t] mudar tanto porque muitas coisas já eram boas”, disse ele.

“Felizmente para mim, muito desse estilo de jogo os meninos já conheciam, porque muitas coisas permaneceram as mesmas [from Klopp’s playing style] e tentamos fazer ajustes onde pudemos para melhorar a equipe.

“A temporada passada também foi uma temporada em que eles poderiam ganhar um troféu com este time, então estamos torcendo e almejando o mesmo.”

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem