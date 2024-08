Arne Slot herdou um time melhor do que eu – Ten Hag do Man Utd

Erik ten Hag acredita que Arne Slot terá mais facilidade para assumir o Liverpool do que quando chegou ao Manchester United.

Ten Hag diz que a bagunça que herdou em Old Trafford no verão de 2022 foi “a coisa mais difícil que farei na minha vida”.

Em contraste, o técnico do United insiste que Slot, que assumiu o lugar de Jürgen Klopp, chegou a um time do Liverpool que está em “uma fase diferente do ciclo de vida”.

Os dois holandeses se enfrentam pela primeira vez na Premier League no domingo, quando o United enfrenta o Liverpool no Old Trafford.

“Essa foi uma das razões pelas quais eu queria vir aqui, para enfrentar esse desafio”, disse Ten Hag quando questionado sobre a situação que encontrou no clube quando chegou do Ajax.

“Eu sabia de antemão que essa seria a coisa mais difícil que eu faria na vida, entrar em um clube onde havia muitos problemas que tínhamos que resolver.”

Ten Hag herdou um time do United que vinha de uma temporada ruim sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer e Ralf Rangnick, terminando em sexto na Premier League com apenas 58 pontos.

Enquanto isso, o Liverpool terminou em terceiro lugar sob o comando de Klopp na temporada passada e venceu a Copa da Liga Inglesa.

Erik ten Hag está em sua terceira temporada no Manchester United. Steve Bardens/Getty Images

“Não estou aqui para falar por ele [Slot] mas o Liverpool, está claro, está em uma fase diferente do ciclo de vida”, disse Ten Hag. “Eles têm um time maduro, jogadores que jogam juntos há muito tempo e são muito experientes. Temos muito mais uma mistura e temos que construir um novo time.

“Há um time e as estruturas são realmente claras, acho que os jogadores, as parcerias, os relacionamentos naquele time são muito claros e é isso que ele herdou, que foi construído ao longo dos últimos anos. Então as coisas continuam as mesmas, mas também vi algumas coisas que ele já trouxe.”

Ten Hag teve um desempenho misto no United, ganhando dois troféus em dois anos, mas também levando o time ao seu pior desempenho na Premier League na temporada passada.

O técnico de 54 anos também gastou muito no mercado de transferências — incluindo mais de £ 180 milhões (US$ 236,3 milhões) em cinco novos jogadores neste verão — mas ele insiste que a reformulação do elenco foi necessária.

“Eu herdei uma história de seis anos sem troféus, o que significava que o vestiário e as qualidades não estavam certos”, acrescentou Ten Hag. “Então tivemos que construir, tivemos que construir, atuar e elevar o nível. Fizemos isso com transferências, mas também fizemos isso trazendo jogadores da academia para o time.

“O que você vê agora é que trouxemos novos jogadores, muitos jogadores jovens, e estamos em um ciclo de vida desde o início. Ainda estamos no estágio de transição, temos jogadores jovens e agora temos que construir um time a partir disso para o futuro.”