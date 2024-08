Arne Slot quer melhora do Liverpool apesar da vitória do Man United

O Liverpool de Arne Slot derrotou o Manchester United de Erik ten Hag no sábado. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

O novo técnico do Liverpool, Arne Slot, disse que seu time ainda tem muito espaço para melhorar, apesar de ter encerrado sua turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos com uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United na Carolina do Sul no sábado.

Slot, que substituiu Jürgen Klopp em maio, também guiou o Liverpool a vitórias sobre o Arsenal e o Real Betis. Eles enfrentam o Sevilla em seguida em Anfield antes de visitar o promovido Ipswich Town para sua estreia na Premier League em 17 de agosto.

Questionado se estava satisfeito com as performances de sua equipe até agora, o holandês disse: “Sim, fiquei, mas não com todas elas. Estamos muito felizes com o resultado, marcamos alguns gols realmente bons… turnê muito positiva.

“Mas não acho que tivemos controle suficiente sobre o jogo, acho que desperdiçamos muitas chances. O United merecia mais do que uma derrota por 3 a 0, mas também é nossa qualidade marcar gols em nossas próprias chances.

“Vamos ver como os jogadores [returning from holiday] encaixar no time. Precisamos trabalhar duro nas próximas duas semanas para estarmos prontos.”