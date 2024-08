Arnold Allen revela acidente de carro ‘assustador’ antes do UFC 304: ‘Você nunca quer ver os carros vindo em sua direção’

Arnold Allen quase não chegou ao UFC 304.

Allen voltou recentemente ao caminho das vitórias, vencendo por decisão unânime Giga Chikadze no card principal do UFC 304. O evento rendeu algumas manchetes porque, embora tenha ocorrido em Manchester, Inglaterra, o card ainda começou no horário normal para o público dos Estados Unidos, o que significa que os lutadores competiram nas primeiras horas da manhã de domingo. E, aparentemente, essa situação de tempo quase teve consequências terríveis para Allen.

Falando em seu canal no YouTube, Allen explicou que durante seu campo de treinamento ele tentou se acostumar a lutar nas primeiras horas da manhã treinando até tarde da noite, mas uma semana antes do evento, isso quase lhe custou caro quando ele sofreu um acidente de carro.

“Depois do meu último sparring, eu estava dirigindo para casa porque o tempo estava f*dido”, disse Allen. “Eu dormi mal naquele dia porque meu time — havia um evento naquela noite e as pessoas estavam brigando, então meu time teve que treinar mais cedo, então eu entrei no sparring mais cedo. Eu estava dirigindo para casa meio dormindo e eu girei meu carro, e bati em uma barreira em algum lugar. Isso foi no caminho para casa depois do meu último sparring. Eu estava tão cansado, e foi bem assustador, eu estava virado para o lado errado na rodovia.

“Você nunca quer ver os carros vindo em sua direção. Eu dirijo desde os 19 anos, esse foi meu primeiro acidente. Definitivamente não é o ideal no sábado antes da sua luta, alguns dias antes.”

No final das contas, Allen não se machucou no incidente e, embora ainda tivesse alguns problemas com seu horário de sono durante a semana da luta, ele conseguiu se esforçar e vencer. Mas agora que tudo acabou, Allen espera que o UFC não faça disso o novo padrão quando vierem para a Inglaterra.

“Foi tudo bem”, disse Allen. “Ninguém se machucou, não acertei mais ninguém, danifiquei um pouco meu carro, e foi 100 por cento porque eu estava meio dormindo, idiota. Eu estava correndo para casa tentando voltar para a cama. Então, espero nunca mais fazer isso porque foi uma droga, e danifiquei meu carro, o que me deixou puto.”