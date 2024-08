Arsenal aguarda resultados de exames para lesão na virilha de Gabriel Jesus

O atacante do Arsenal Gabriel Jesus deve passar por uma ressonância magnética para verificar uma lesão na virilha, em meio a temores de que o atacante brasileiro possa ficar afastado dos gramados por um período.

Jesus perdeu a vitória de 2 a 0 sobre o Aston Villa no sábado e será avaliado nos próximos dias, quando o Arsenal jogará contra o Brighton no sábado.

“Infelizmente, na quinta-feira, no treino, ele sentiu algo na virilha no final”, disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, em entrevista coletiva.

“Precisaremos avaliá-lo. Precisamos fazer uma ressonância magnética para ver, mas ele não estava disponível para o jogo. Temos que ver [if it is a long-term injury].

“Provavelmente amanhã ou segunda-feira teremos os resultados para ver se é questão de dias ou semanas. Não sabemos.”

O resultado do exame de Jesus ainda pode ter impacto na decisão de Eddie Nketiah de se juntar ao Nottingham Forest neste mês.

Fontes disseram à ESPN que os Gunners estão prestes a finalizar um acordo com o Forest no valor de cerca de £ 30 milhões (US$ 39 milhões) mais bônus, mas quando perguntado se a lesão de Jesus poderia impactar o futuro de Nketiah, Arteta disse: “No momento, Eddie é nosso jogador. Ele está muito comprometido conosco. Independentemente do barulho, ele está aqui e quer estar aqui conosco. Ele está muito feliz por termos vencido o jogo.”

Gabriel Jesus machucou a virilha durante um treino. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

O Arsenal venceu um jogo muito disputado no Villa Park graças aos gols de Leandro Trossard e Thomas Partey no segundo tempo, ambos após uma defesa impressionante de David Raya para negar o gol de Ollie Watkins.

“Quando tivemos que confiar em certos indivíduos, nós confiamos, como na situação de David, que é uma defesa inacreditável”, disse Arteta.

“Quando fizemos as mudanças, o impacto que elas tiveram foi tremendo. Quando o time começa a ser equipado dessa forma e começa a ser capaz de navegar por diferentes contextos na partida, ele se torna um time que pode vencer em qualquer lugar. Hoje mostramos isso.”