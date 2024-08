Arsenal mantém negociações de Mikel Merino com a Real Sociedad – fontes

O Arsenal e a Real Sociedad estão acelerando as negociações sobre a transferência do meio-campista espanhol Mikel Merino para o clube da Premier League, disseram fontes à ESPN.

O jogador já deu seu aval para que a transferência aconteça, disseram fontes, mas um acordo entre os clubes ainda não foi fechado.

O interesse do Arsenal em Merino não é novidade. O técnico Mikel Arteta é fã do jogador há algum tempo e acredita que seu perfil — e evolução nas últimas temporadas — é o que seu time precisa.

Merino, 28, fez parte da seleção espanhola que conquistou o título da Eurocopa 2024, contribuindo principalmente com o gol da vitória na prorrogação contra a Alemanha nas quartas de final.

Ele recusou duas vezes ofertas para renovar seu contrato com a Real Sociedad, e o clube basco sabe que precisa encontrar um destino para ele neste verão para evitar perdê-lo de graça daqui a um ano.

O tamanho da taxa de transferência é o principal obstáculo para fechar um acordo, disseram fontes à ESPN. O clube da LaLiga espera receber pelo menos € 35 milhões (US$ 38,6 milhões) por um de seus jogadores estrelas, enquanto o Arsenal acredita que A Real estão pedindo muito, já que o contrato de Merino expira em 2025.

Mikel Merino ajudou a Espanha a conquistar a glória na Euro 2024. Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images

No entanto A Real rejeitou uma oferta de €35 milhões pelo Atlético de Madrid no início deste verão, acrescentaram as fontes. Os dois clubes têm um bom relacionamento, no entanto, e há otimismo em chegar a uma solução positiva para todas as partes.

Fontes também disseram que a Real Sociedad está perto de fechar um novo contrato com Martín Zubimendi depois que o meio-campista recusou uma transferência para o Liverpool.

O companheiro de Merino na seleção espanhola, Zubimendi, decidiu não se mudar para Merseyside esta semana, e A Real aproveitaram agora a oportunidade para avançar nas negociações sobre uma renovação.

Fontes disseram que um anúncio sobre um novo acordo que tornaria Zubimendi A RealO jogador mais bem pago do mundo, ao lado do atacante Mikel Oyarzabal, é esperado para a próxima semana.