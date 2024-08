Arsenal perto de acordo com Mikel Merino; Nketiah para Forest – fontes

O Arsenal chegou a um acordo em princípio para contratar Mikel Merino da Real Sociedad e está prestes a finalizar um acordo para permitir que Eddie Nketiah se junte ao Nottingham Forest, disseram fontes à ESPN.

O time do norte de Londres deve pagar uma taxa inicial na faixa de £ 28 milhões (US$ 36,6 milhões), mais cerca de £ 4 milhões em complementos para contratar Merino, que se tornará a terceira contratação de verão do clube depois que o contrato de empréstimo de David Raya do Brentford se tornou permanente e Riccardo Calafiori chegou do Bologna.

Agora, espera-se que Merino passe por exames médicos e fontes sugeriram que ele deve assinar um contrato de quatro anos com opção de mais um ano.

As negociações com o Forest sobre Nketiah também progrediram, com uma fonte sugerindo que o clube de Midlands fez uma oferta melhorada de cerca de £ 30 milhões mais complementos, que o Arsenal está pronto para aceitar.

A fonte acrescentou que o técnico do Forest, Nuno Espírito Santo, conversou com Nketiah para lhe dar garantias sobre seu tempo de jogo no City Ground.

Mikel Merino desempenhou um papel fundamental no triunfo da Espanha na Euro 2024. Foto de Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

O Arsenal negou que ambos os acordos tenham sido concluídos quando contatado pela ESPN.

No entanto, fontes disseram à ESPN que Mikel Arteta pressionou pessoalmente o Arsenal a contratar Merino, acreditando que suas opções no meio-campo precisam ser fortalecidas.

Merino ingressou na Sociedad em julho de 2018 e marcou 27 gols em 242 jogos pelo clube.

O jogador de 28 anos tem apenas um ano restante em seu contrato atual e rejeitou uma proposta do clube da LaLiga para estender. Merino jogou em todas as sete partidas quando a Espanha venceu a Euro 2024, derrotando a Inglaterra na final do mês passado.

Nketiah ainda não finalizou seus termos pessoais, mas fontes dizem que agora há otimismo de que sua mudança será concluída nos próximos dias.