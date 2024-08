Arsenal tem chance de contratar Sterling do Chelsea – fontes

O Arsenal recebeu a oportunidade de contratar o ponta do Chelsea, Raheem Sterling, disseram fontes à ESPN.

O jogador de 29 anos foi considerado excedente às exigências do Stamford Bridge e fontes disseram que ele está interessado em garantir uma transferência permanente para outro clube da Premier League para reavivar sua carreira em nível de clube e internacional.

O Chelsea quer se livrar de seu salário de £ 325.000 por semana e acredita-se que esteja aberto a um acordo de empréstimo, já que Sterling tem três anos restantes de contrato.

Eles estão em negociações com o Manchester United sobre um possível acordo de troca envolvendo Jadon Sancho, mas a proposta continua complicada devido aos níveis salariais envolvidos.

A Juventus também continua interessada em Sancho, enquanto o time de Sterling sondou outras opções, incluindo Arsenal e Aston Villa.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, distanciou o clube da contratação de Sterling na semana passada, apesar de falar positivamente sobre seu caráter depois que os dois trabalharam juntos por três anos no Manchester City.

No entanto, o Arsenal tem se mostrado aberto a contratar um jogador de ataque durante toda a janela e está discutindo suas opções, tendo também sido vinculado a uma transferência tardia do ponta Kingsley Coman, do Bayern de Munique.

Foi dito a Raheem Sterling que ele é excedente às necessidades do Chelsea. Jeff Dean/Getty Images

Enquanto isso, o Arsenal está se aproximando da contratação por empréstimo do goleiro Neto, do Bournemouth, e o brasileiro deve passar por exames médicos na manhã de sexta-feira, disseram fontes à ESPN.

O jogador de 35 anos foi identificado pelo Arsenal como reserva do goleiro titular David Raya e sua chegada permitirá que Aaron Ramsdale conclua sua transferência para o Southampton.

Como a ESPN relatou na quinta-feira, Ramsdale fechou um acordo no valor de até £ 25 milhões (US$ 33 milhões), incluindo complementos. Fontes disseram à ESPN que o Arsenal está aberto a contratar outro goleiro na sexta-feira se a oportunidade certa surgir, tendo permitido que Karl Hein fosse emprestado ao Real Valladolid.

Eles demonstraram interesse em Joan García, do Espanyol, e também foram vinculados a Sam Tickle, do Wigan. Fontes acrescentaram que o Espanyol quer uma taxa superior a € 20 milhões (US$ 22 milhões) por Garcia.