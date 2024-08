As 10 melhores finais de atletismo dos Jogos de Paris que você não pode perder

ENesta quinta-feira, 1º de agosto, com a caminhada de 20 km, é dado o sinal de partida para o atletismo, o esporte rei do jogos Olímpicosque em Paris promete nos proporcionar diversas finais antológicas que podem até derrubar algum recorde mundial.

Por isso, nós da MARCA selecionamos dez desses compromissos que você não pode perder e explicamos o porquê.

PESO MASCULINO (3 DE AGOSTO)

Há poucos meses atrás, Ryan CrouserA vitória de ‘s foi um 1 fixo no bolão de apostas, mas o gigante do Oregon não é a ‘fera’ que no ano passado quebrou o recorde mundial e terá que mostrar sua melhor versão para derrotar seu compatriota Joe Kovacs -o único nesta temporada que ultrapassou os 23 metros- e Italiano Leonardo Fabbrique não perde uma competição desde a Copa do Mundo de pista curta em Glasgow e recentemente o derrotou em Londres no último confronto direto.

SALTO TRIPLO FEMININO (3 DE AGOSTO)

Sem Yulimar Rojas na competição devido à ruptura do tendão de Aquiles, a briga pela medalha de ouro se abre para tornar o resultado desta final totalmente imprevisível, com Ana Peleteiro entre as favoritas às medalhas. A galega vem apoiada pela sua recente medalha de ouro europeia em Roma -com 14,85m- e pela sua extraordinária capacidade competitiva, mas terá rivais na Dominicana Thea LaFondo cubano Leyanis Perez e Liadagmis Poveao Ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk e a Shanieka Ricketts jamaicana.

100M MASCULINO (4 DE AGOSTO).

O evento da rainha está procurando um rei após a aposentadoria de Usain Bolt no Campeonato Mundial de Londres 2017 e até agora ele tem tido azar. E é que cada grande competição ganhou um velocista diferente. Justin Gatlin na capital Londres, Christian Coleman (Português) em Doha 2019, Marcel Jacobs em Tóquio 2020, Fred Kerley em Eugene 2022 e Noé Lyles em Budapeste 2023. Lyles, o primeiro homem a vencer nos 100 e 200 metros desde Bolt no Rio 2016, começa como favorito, mas terá fortes rivais em Jamaicanos Kishane Thompson – a nova pérola da ilha das Índias Ocidentais e líder mundial do ano com 9,77, e Sevilha oblíqua e o queniano Ferdinand Omanyala.

1500M MASCULINO (AGOSTO)

Jakob Ingebrigtsen, da Noruega venceu os 1.500 em Tóquio com apenas 20 anos, provando que é um dos maiores talentos que a corrida de meia distância mundial já produziu, mas desde então ele teve que lidar com a “revolta britânica”, primeiro com Jake Wightman em Eugene 2022 e então Josh Kerr em Budapeste 2023, ambos os quais o derrotaram no Campeonato Mundial. Kerr é quem realmente ameaça seu reinado, como provou na milha do Prefontaine Classic em maio passado, quando superou novamente o irreverente ‘Viking’, que desde então o desafia com todo tipo de declarações.

400M COM BARREIRAS FEMININO (8 DE AGOSTO)

Dizer que uma mulher que acabou de quebrar seu próprio recorde mundial está em apuros parece um tanto ousado, mas a verdade é que Sidney McLaughlin – O que é isso? não tem ouro garantido nos 400m com barreiras. E ela não tem, apesar de seus fabulosos 50,65, porque o Femke holandesa era correu duas semanas depois em 50.95, o terceiro melhor tempo da história. O duelo entre os dois nas barreiras baixas promete ser épico.

SALTO TRIPLO MASCULINO (9 DE AGOSTO)

Se o salto triplo feminino está pegando fogo com a ausência de Yulimar Rojas devido a uma lesão, o que dizer do masculino, em que Jordan Díaz aparece como um claro candidato às medalhas e até ao ouro após seus fabulosos 18,18 metros no Campeonato Europeu de Roma, simplesmente a terceira melhor marca da história. Claro, o triplo saltador de origem cubana terá rivais mais do que qualificados no atual campeão, o português Pedro Pichardo -a quem derrotou na Cidade Eterna-, o jamaicano Jaydon Hibbert -que está surgindo como seu grande rival no futuro imediato-, o italiano Andy Diaz e o burquinense Hugues Fabrice Zango, medalhista de ouro mundial no ano passado em Budapeste.

400M COM BARREIRAS MASCULINO (9 DE AGOSTO)

Se os 400m com barreiras femininos são uma luta direta entre dois atletas, os 400m com barreiras masculinos são uma batalha a três, com o norueguês Karsten Warholm defendendo seu ouro em Tóquio 2020 contra Rai Benjamin, dos EUA e do Brasil Alison dos Santosque tem um histórico melhor que o norueguês nesta temporada. Warholm, além disso, perdeu para ambos nos confrontos diretos desta temporada de 2024. No Jogos míticos de Bislett em Oslo com Dos Santos e em Mônaco com Benjamin. Sem dúvida, uma das grandes finais em Paris 2024.

MARATONA MASCULINA (10 DE AGOSTO)

O maior mito que deu a distância mais icônica do atletismo, o O queniano Eliud Kipchogebusca em Paris seu terceiro ouro na maratona, algo que ninguém conseguiu na história dos Jogos. A trágica morte em um acidente de trânsito do recordista mundial, seu compatriota Kelvin Kiptumprivou o mundo de um duelo antológico, mas mesmo assim, Kipchoge terá fortes rivais entre os outros quenianos e os anfitriões etíopes, liderados pelo grande Kenenisa Bekele.

800 METROS MASCULINO (10 DE AGOSTO)

O evento mais ‘revolucionário’ de 2024, a ponto de não ser absurdo dizer que Recorde mundial de David Rudisha (1:40.91) corre perigo na final destes Jogos, é um 800 que explodiu significativamente, com três atletas abaixo de 1:42 e outros oito abaixo de 1:43, entre eles o Mohamec Attaoui da Cantábriaque em Mônaco quebrou o recorde espanhol com o tempo de 1:42. Além da evolução dos calçados, que é outro debate, o certo é que estamos diante de uma das finais mais incertas da prova mais ‘maldita’ do atletismo.

100M COM BARREIRAS (10 DE AGOSTO)

O cenário para os 100m com barreiras não é muito diferente, com 13 atletas em 15 centésimos de segundo, embora apenas 10 deles estejam no Stade de France devido à ‘superpopulação’ de atletas americanos com barreiras. Entre eles, é claro, o atual campeão olímpico, Porto-riquenho Jasmine Camacho-Quinn; recordista mundial e campeão em Eugene 2022, O nigeriano Tobi Amusane Danielle Williams jamaicanamedalhista de ouro em Budapeste 2023, que curiosamente é apenas o décimo quarto no ranking mundial do ano.