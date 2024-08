As consequências da amizade: Kayla Nicole e Brittany Mahomes entram em conflito por causa de política

UMomo a contagem regressiva para a eleição presidencial de 2024 começa em 5 de novembro, algumas celebridades já estão deixando suas preferências políticas conhecidas nas mídias sociais. O último burburinho gira em torno das personalidades da NFL Kayla Nicole e Brittany Mahomes, que parecem estar em lados opostos do espectro político, criando um grande rebuliço nas mídias sociais.

Kayla Nicoleque namorou anteriormente o astro da NFL Travis Kelce, recentemente acessou sua história no Instagram para mostrar sua apoio à vice-presidente Kamala Harris. Ela postou uma foto alegre de Harris ladeada por duas bandeiras americanas, mas foi a perspectiva da imagem que chamou a atenção de todos.

Tirada do ponto de vista de uma garota com dois rabos de cavalo, a foto adicionou um toque lúdico, mas pungente, ao seu endosso. A postagem de Nicole sinaliza claramente seu alinhamento com o vice-presidentet, e parece que ela não tem vergonha de compartilhar isso com seus seguidores.

Por outro lado, Brittany Mahomesesposa do quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, gerou polêmica quando “curtiu” uma publicação do ex-presidente Donald Trump. Esta publicação descreveu a plataforma do GOP para 2024, que incluía tópicos controversos como deportação e restrições a atletas transgêneros competindo em esportes femininos.

A ação aparentemente inócua de Brittany não passou despercebida, levando a uma onda de reações negativas de fãs e críticos. Muitos, incluindo alguns seguidores de Taylor Swift, foram rápidos em chamá-laacusando-a de endossar políticas divisivas e polarizadoras.

NFL WAGs se dividem sobre endossos políticos

A intensidade da reação sugere que o like de Brittany foi mais do que apenas um clique casual; ele a posicionou diretamente no meio de um debate político acalorado. Como resultado, ela ainda não comentou publicamente sobre a reação negativa, deixando muitos especulando sobre sua posição e se ela mantém suas ações.

A publicação de apoio de Kayla Nicole a Harris parece ser uma resposta direta a O apoio tácito de Brittany a Trumpdestacando a cisão que se desenvolveu entre as duas mulheres. A amizade delas sofreu um golpe, especialmente depois que Nicole deixou de seguir Brittany no Instagram no começo deste ano.

À medida que nos aproximamos da eleição, será fascinante ver como esses endossos públicos se desenrolam no reino das mídias sociais e se mais celebridades irão pesar no cenário político. O drama que se desenrola entre essas duas mulheres serve como um lembrete de que, mesmo no mundo dos esportes e do entretenimento, a política pode criar divisões inesperadas.