As estrelas do Liverpool devem ganhar novos contratos, diz Arne Slot

Jogadores experientes do Liverpool no último ano de seus contratos precisam ter um bom desempenho para garantir futuros negócios em Anfield, disse o novo técnico Arne Slot antes do jogo em casa da Premier League contra o Brentford no domingo.

Virgil van Dijk, Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold têm contratos que expiram no final da temporada.

“A única coisa que tenho que fazer — é o que faço com todos eles — é extrair o melhor deles”, disse Slot em entrevista à Sky Sports.

“Se tirarmos o melhor deles e eles tiverem um desempenho realmente bom, então depende deles se querem assinar, depende de nós [the club] se lhes dermos um novo contrato.

O goleiro do Liverpool, Alisson Becker, que tem dois anos restantes de contrato, disse à mídia britânica no sábado que recusou uma transferência lucrativa para a Arábia Saudita.