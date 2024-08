As travessuras da noite do vinho de LeBron e Draymond: de quem realmente é a culpa?

LeBron Jamesum conhecido entusiasta de vinhos, decidiu relaxar após a temporada estressante dos Lakers e as emocionantes Olimpíadas, organizando uma noite de vinho com alguns amigos. No entanto, o que era para ser uma noite relaxante se transformou em um evento embriagado, como visto nas fotos que LeBron postou em sua história no Instagram. As fotos revelaram sete garrafas de vinho e convidados marcados, incluindo Draymond Green, Maverick Carter e Rich Paul.

O grupo acabou ficando um pouco alegre demais, e LeBron brincando, culpou Draymond pelo estado de embriaguez deles. Ele compartilhou uma postagem de Carter onde ele chamou Draymond por fazer alguns grandes sucessos e acrescentou seu próprio toque humorístico ao sugerir que Draymond deveria ser preso por suas ações.

LeBron James viraliza no TikTok com seu estilo único de levantamento de peso

Não querendo assumir a culpa sozinho, LeBron arrastou o CEO da Klutch Sports para a misturacom Draymond transferindo a responsabilidade para Rich Paul. Essa brincadeira divertida entre os amigos mostrou sua camaradagem despreocupada e resultou em uma troca divertida nas mídias sociais.

LeBron chama Draymond por travessura na noite do vinho

O episódio inteiro pareceu ser uma boa diversão, com o grupo claramente se divertindo. O vai e vem descontraído entre eles foi um testamento ao seu forte vínculo e senso de humor compartilhado. Era evidente que eles se divertiram muito, e as provocações brincalhonas eram um reflexo de sua amizade próxima.

Em um exemplo espirituoso recente, Draymond Green conseguiu mover LeBron James às lágrimas, mas não da forma que se poderia esperar. O agente James, como é carinhosamente chamado, ficou emocionado ao discutir o crescimento de sua marca de tequila, Lobos 1707. Este investimento teve um sucesso significativo, e LeBron ficou evidentemente comovido com seu progresso.

A troca lúdica e o momento emocional destacou a profundidade de sua amizade e o apoio que eles têm para os empreendimentos um do outro. Concluindo, a noite do vinho pode ter levado a algumas provocações e acusações brincalhonas entre amigos, mas foi tudo uma boa diversão.

A camaradagem e o apoio demonstrados por LeBron James, Draymond Green, Maverick Carter e Rich Paul mostraram a força da amizade deles. É revigorante ver atletas e empreendedores de alto nível curtindo a companhia um do outro e compartilhando momentos descontraídos em meio às agendas ocupadas.