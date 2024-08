Ascensão no fantasy football: qual draft teve mais melhora?

O Fantasy Football chegou oficialmente!

Embora muitos drafts de fantasia já tenham ocorrido, o maior fim de semana de draft do ano está bem na nossa porta. Independentemente das listas ou regras da sua liga, é hora de prestar mais atenção aos jogadores cujos papéis se tornaram mais claramente definidos.

Esta é a época do ano em que os times da NFL têm tomado decisões sérias sobre escalações. Os jogadores são colocados (e muitas vezes permanecem) nas listas de fisicamente incapazes de atuar (PUP) e de lesões não relacionadas ao futebol (NFI). Os jogadores são liberados ou negociados no prazo final, o que abre um caminho mais claro para toques para outros.

Jogue o jogo de fantasia nº 1 Estamos de volta com mais um ano de ESPN Fantasy Football e é hora de começar. Crie uma liga com amigos e familiares e faça o draft antes do início da temporada! Inscreva-se agora >>

Além dessas movimentações, às vezes o público finalmente se convence de um jogador que antes estava em baixa. Independentemente dos motivos, você pode obter um valor realmente ótimo no seu draft de fantasia se ficar por dentro das notícias. É por isso que, neste artigo, vou destacar alguns jogadores que estão subindo no meu ranking conforme nos aproximamos do início da temporada.

Esta não é de forma alguma uma lista completa e definitiva, mas é um ótimo ponto de partida quando você está procurando valor para seus rascunhos. Vamos lá!

Rashee Rice, WR, Kansas City Chiefs

Rice se envolveu em um grave acidente de trânsito no começo deste ano. O processo legal ainda está em andamento e, uma vez concluído, a NFL conduzirá sua própria investigação. Ele não está suspenso neste momento, mas isso pode mudar a qualquer momento.

Exceto por suspensão, Rice ainda deve ter muitos jogos como WR1 em um ataque de alta pontuação dos Chiefs. Na temporada passada, Rice terminou como WR27, mas isso conta apenas parte da história. Das semanas 12 a 17, Rice foi classificado como WR4 em pontos de fantasia graças a um aumento massivo em alvos. Nesse período, ele teve uma participação de alvo de 27,8%, ficando em sexto em alvos, quarto em jardas recebidas e segundo em recepções. Ele era o alvo preferido de Patrick Mahomes naquele ataque, até mesmo acima de Travis Kelce.

Se Rice não tivesse a situação legal pairando sobre ele, ele provavelmente seria recrutado como um dos 15 ou 20 melhores wide receivers. No entanto, no momento em que este artigo foi escrito, seu ADP o colocou como apenas o WR nº 33 sendo retirado do tabuleiro, indo no final da Rodada 9. Isso é incrivelmente baixo, dado seu talento e produção como um novato. Se você quiser Rice (meu WR24), provavelmente terá que pegá-lo na Rodada 5 ou 6, bem antes que um de seus colegas gerentes decida atacar.

Chuba Hubbard, RB, Carolina Panthers

Você pode confiar que Chuba Hubbard terá a bola suficiente na Carolina para ajudar seu time de fantasia? PA-AP

Os Panthers recrutaram o RB Jonathon Brooks para ser o futuro do backfield, mas ele está começando a temporada na lista da NFI após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior durante seu último ano no Texas. Isso significa que ele ficará fora por pelo menos as quatro primeiras semanas da temporada, com potencial para perder ainda mais tempo depois disso.

Não presuma que o novato, que ainda não treinou com Carolina desde que foi recrutado em abril, retornará imediatamente à melhor forma assim que sua ausência necessária de quatro semanas terminar. Nossa impecável analista de lesões, Stephania Bell, deixou bem claro que “retornar ao jogo” não é o mesmo que “retornar ao desempenho” — e, nesta situação, estamos falando de um novato que nem sequer tocou em um campo de treino com seu novo time. Brooks ainda precisará aumentar a carga de trabalho para uma carga de trabalho em tempo integral enquanto digere tudo o que a NFL está jogando nele. E ele terá que fazer isso no meio da temporada para potencialmente o pior time do futebol americano.

Na temporada passada, Hubbard assumiu o papel de RB titular na Semana 6 e não abriu mão do cargo pelo resto da temporada. Ele não foi muito eficiente, mas recebeu uma dose constante de volume. Como titular, Hubbard ficou em quinto lugar na NFL em toques e 14º em jardas de scrimmage. Claro, foi difícil para ele ser supereficiente em um ataque de qualidade tão baixa (liderado por um QB novato em dificuldades), mas ele ainda foi um bom substituto na semana de folga durante seu tempo como titular, com média de 12,6 pontos de fantasia por jogo nesse período.

Hubbard terá bastante corrida como RB titular neste ataque. Ele está saindo do tabuleiro como RB45 (na 16ª rodada), seis rodadas completas depois de Brooks. Ele está basicamente “livre”. Pegue-o como titular de última rodada para suas necessidades de bye week.

Jerome Ford, RB, Cleveland Browns

Prepare-se para o Dia do Draft Eleve a experiência de draft party da sua liga com nossos ESPN Draft Board Kits. Use o código FOCUS10 para 10% de desconto no seu pedido. Compre agora

Semelhante à situação dos Panthers que acabei de mencionar, Ford está saindo do tabuleiro uma rodada completa depois de Nick Chubb, que está começando a temporada na lista PUP após sofrer uma lesão brutal no joelho no ano passado. Se você ouviu o Fantasy Focus este ano, ouviu Stephania Bell falar sobre suas preocupações com Chubb voltando e jogando como “o Nick Chubb que todos nós conhecemos e amamos”.

Olha, não há como saber o quão rápido ele vai progredir na reabilitação e voltar à forma de jogo. Infelizmente, dada a natureza de sua lesão, estou ignorando Chubb completamente e mirando Ford como outro RB de rodada tardia para guardar no meu banco.

Não estou selecionando-o como titular, especialmente porque ele está saindo do tabuleiro na 13ª rodada, mas estou selecionando-o como um substituto de bye-week que deve ter um piso decente quando for chamado para carregar meu RB2 ou meu lugar flexível. Ele nem sempre é empolgante, mas depois de ter uma média de 12,4 FPPG como titular, Ford subiu no meu ranking e agora é meu RB33.

Terry McLaurin, WR, Comandantes de Washington

Escolhas do editor 2 Relacionados

Uma pequena pergunta de curiosidade: Você consegue nomear todos os quarterbacks titulares fracassados ​​que McLaurin teve que suportar durante sua gestão em Washington? Sim, nem eu. É o quão ruim tem sido para ele!

Para 2024, ele terá a escolha nº 2 do draft, Jayden Daniels, como titular e McLaurin é claramente o pass catcher mais talentoso do ataque de Washington. Jahan Dotson está agora na Filadélfia e Luke McCaffrey, Olamide Zaccheaus ou Dyami Brown projetam ser o WR2 aqui.

Apenas três times têm um total de vitórias projetado menor (6,5, por ESPN BET) do que os Commanders. Este é um time que estará “jogando atrás” mais frequentemente do que não, então finalmente é hora de ver o que McLaurin pode fazer com um quarterback de verdade. Recentemente, eu o coloquei no meu top 30 de wide receivers (o mais alto entre os rankers da ESPN) e, como ele está saindo do tabuleiro no final da Rodada 9 como um WR4, estou comprando o valor dele nesta temporada.

Malik Nabers, WR, New York Giants

Fiquei indo e voltando durante toda a offseason sobre quão alto classificar Nabers. Depois de avaliar, reavaliar e checar três vezes o elenco dos Giants, não vejo como Nabers não seja um dos wideouts mais envolvidos no fantasy football nesta temporada.

As outras opções para Nova York incluem Wan’Dale Robinson, Darius Slayton e Jalin Hyatt, só para citar alguns. Não há muita competição de alvos por trás de Nabers e seu conjunto de habilidades. Seria surpreendente vê-lo com uma média de 10 alvos por jogo, mas 8,5 certamente não está fora de questão.

Ele terá algumas semanas enormes em sua temporada de novato como o jogador de posição de habilidade superior para os Giants. Eu o movi para WR15 (novamente, o mais alto entre os rankers da ESPN) e ficarei emocionado em pegar o jovem novato emocionante como um WR2 de baixo custo/flex de alto custo para meu time de fantasia.