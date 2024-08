A’Shawn Robinson da NFL lista mansão em CA por US $ 4,2 milhões, estúdio de gravação e piscina!

Mas a melhor parte do berço é o estúdio de gravação de aparência futurista… completo com alto-falantes enormes e paredes à prova de som.

Não está claro por que Campeão do Super Bowl está abandonando a bela casa… mas pode ser porque o jogador de 29 anos assinou recentemente um novo contrato com o Carolina Panthers – um contrato de três anos no valor de US$ 22,5 milhões.