Assim será a turnê de despedida de John Cena: Em dezembro de 2025, termino

John Cena é usado para nos assustar cada vez que o Dinheiro no Banco chega. Se no ano passado em Londres ele falou sobre a possibilidade de realizar uma Luta livreMania em território britânico, neste ano, no mesmo evento, ele anunciou sua aposentadoria em 2025, seguida de uma “Farewell Tour” com uma série de detalhes e condições que estamos aprendendo aos poucos com o próprio lutador, ator e comediante.

John CenaA “Farewell Tour” do ‘s será exatamente isso, uma turnê, na qual os fãs de wrestling profissional poderão curtir John Cena ao redor do mundo. Além da confirmação de que ele estará no primeiro Segunda-feira à noite crua da era Netflix, ou seja, 6 de janeiro, acrescenta-se que, ao contrário do que parecia a princípio, a WrestleMania não será sua última luta.

John Cena anuncia sua aposentadoria da WWE no ringue do Money in the Bank com profunda tristeza

Cena confirmou que lutará durante todo o ano, com sua primeira luta em janeiro e sua última luta em dezembro, o que tudo indica que Madison Square Garden noite, geralmente realizada no Natal, será John Cenaúltimo encontro de como ativo WWE lutador.

“Não há um emissor de cheques com dinheiro suficiente para mudar minha mente. Quando eu pendurar em dezembro, não é algo – eu não quero continuar por ego ou ganho financeiro. Eu construí um relacionamento de confiança e autenticidade ao longo dos anos com a WWE, e isso são pessoas que acham que eu sou péssimo e pessoas que acreditam em mim. Elas sabem que eu atiro nelas diretamente e que sou confiável. Eu falo sério. E quando eu terminar em dezembro, terminei. É a última vez que vou me apresentar em um ringue”, ele afirmou.

“Serei um membro da família WWE como embaixador e grato, mas vocês me verão usar isso [his suit]não as pulseiras, os jorts, o boné. Isso, em dezembro de 2025, vai embora, e é por isso que estamos colocando tanta equidade e ênfase nessa turnê de despedida.”

John Cena estreou em WWE em 2002 e competiu sem parar até 2017. A partir desse ano, ele começou sua carreira em Hollywood, onde é preciso dizer que as coisas têm corrido muito bem para ele até agora e onde ele continua se estabelecendo como um valor a seguir para produtores e diretores. Seu carisma é inegociável e sua capacidade de adaptação e trabalho incomparável.

Ele já lutou mais de 2.000 vezes na maior empresa de entretenimento esportivo do mundo e é um daqueles atletas que poderiam ser chamados de “One Club Man”, ou seja, nunca esteve em outra empresa que não fosse a WWE.

Muitos rivais no caminho

O que sabemos com certeza é que John Cena não faltarão pretendentes e rivais. Além dos clássicos que esperam uma “última dança” com Cena (Randy Orton, Cody Rhodes ou Rey Mysterio), um punhado de lutas sonhadas por todos os fãs que podem se tornar realidade antes da despedida final do lutador, como as contra Gunther, Carmello Hayes ou Bron Breakker.

Conhecendo John Cena, ele vai deixar ferver, deixar que os fãs da WWE sejam os que escolhem seu oponente, porque Cena sempre quis dar às pessoas o que elas pediram. O resto fica por conta de Triple H e sua equipe criativa.

O que parece claro é que em 2025 nos divertiremos com o líder da Cenation e que haverá aquelas pequenas coisas para aproveitar que farão falta quando Cena disser: “Obrigado e adeus”.