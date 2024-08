Assista a um nocaute violento em uma briga de público em um evento de boxe em Las Vegas

Fãs estavam dando as mãos — e se conectando! — em um evento de boxe no sábado em Las Vegas.

Serhii Bohachuk e Vergil Ortiz Jr. estavam escalados para serem as atrações principais de um evento na Michelob Ultra Arena, mas dois fãs na plateia roubaram a cena após uma breve briga que deixou um deles inconsciente.

No clipe abaixo, dois homens começam a trocar socos, uma troca que termina rapidamente quando um deles acerta um cruzado de direita que derruba o outro.

A segurança pode ser vista intervindo logo após o nocaute e escoltando o “vencedor” para fora da arena.

De acordo com o repórter de boxe Francisco A. Salazar, o soco foi de fato um golpe de nocaute e o fã caído ficou no chão por algum tempo. Mais tarde, ele foi transportado para fora da área em cadeira de rodas, com outros na plateia aplaudindo.

Veja o relatório de Salazar abaixo.

Se você ouviu comoção durante a luta Fundora-Asenjo, 2 caras dentro da Michelob Ultra Arena dentro do Mandalay Bay foram para cima. Um cara acertou um cruzado de direita na cabeça, derrubando o segundo cara, que ainda está caído e a equipe médica está cuidando dele. #boxe #BohachukOrtiz — Francisco A. Salazar (@FSalazarBoxing) 11 de agosto de 2024

Depois que o pessoal cuida dele, o cara que foi nocauteado é levado para fora da arena em uma cadeira de rodas. A multidão o aplaude. Ele teve uma noite e tanto. Vem para uma luta, é nocauteado pra caramba e recebe aplausos de pena da multidão… #boxe #BohachukOrtiz https://t.co/5ig5w0j7Io — Francisco A. Salazar (@FSalazarBoxing) 11 de agosto de 2024

No evento principal de sábado, Bohachuk defende seu título interino dos médios-leves do WBC contra o invicto Ortiz.