Assista Anthony Taylor perder a cabeça após ser esbofeteado por Gabriel Silva na coletiva de imprensa do Misfits Boxing 17

Anthony Taylor nunca teve medo de fazer bagunça em uma coletiva de imprensa.

O veterano do Bellator e atual campeão meio-pesado do Misfits Boxing teve que ser contido por três seguranças após ser estapeado por Gabriel Silva durante o encarada após a coletiva de imprensa pré-luta do Misfits Boxing 17 na tarde de quinta-feira.

Assista à altercação abaixo.

Veja outro ângulo do incidente abaixo. Parece que Silva ficou irritado com Taylor agarrando seu dedo durante o segmento habitual de trash talk de seu staredown em Dublin, Irlanda.

Até mesmo KSI teve que dar sua opinião sobre X.

Taylor também pode ter causado polêmica durante a coletiva de imprensa quando se gabou de que iria atrás de toda a família Silva.

Taylor e Silva se enfrentam mais uma vez na sexta-feira na pesagem do Misfits Boxing 17 antes de subirem ao ringue no evento de sábado na 3Arena em Dublin.