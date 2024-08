Assista ao soco nocauteador de Angelo Leo que arrasa Venado Lopez

Angelo Leo acaba de encerrar a conversa sobre Nocaute do Ano.

Com uma mão esquerda perfeitamente posicionada, Leo (25-1, 12 KOs) deixou Luis Alberto “Venado” Lopez (30-3, 17 KOs) caído na lona e conquistou o título peso-pena da IBF de Lopez em um evento de boxe no sábado.

Assista ao golpe de nocaute absurdamente desagradável abaixo.

O golpe final acertou um minuto no 10º round com ambos os boxeadores avançando. Leo deslizou um jab enquanto deixava seu gancho de mão esquerda voar e conectou com impacto máximo no queixo de Lopez. Lopez imediatamente caiu no tatame, quase completamente desprovido de movimento.

O árbitro Ernie Sharif interveio para administrar a contagem padrão de 10, mas era óbvio que Lopez não se recuperaria do golpe devastador.

No vídeo acima, Lopez pode ser visto tentando se levantar sozinho, mas tropeçando enquanto seus acompanhantes tentam lhe trazer um banquinho.

Leo, que estava lutando em sua cidade natal, Albuquerque, Novo México, conquistou seu segundo título mundial depois de ter conquistado o cinturão super-galo da WBO.

Assista a mais ângulos do nocaute inacreditável e à entrevista de Leo após a luta abaixo.