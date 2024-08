Assista Biaggio Ali Walsh aplicar nocaute com um soco no PFL 8

Biaggio Ali Walsh inspirou seu avô em sua segunda luta profissional de MMA.

Na sexta-feira à noite, Ali Walsh, neto de Muhammad Ali, enfrentou Brian Stapleton na luta principal de abertura do PFL 8 em Hollywood, Flórida, e o promissor lutador aplicou um nocaute devastador com um soco em menos de um minuto.

Confira o destaque abaixo.

Devido à sua famosa linhagem, Ali Walsh atraiu interesse desde seus dias amadores, mas sua estreia profissional no início deste ano no PFL vs. Bellator decepcionou, pois ele venceu por decisão. Desta vez, Ali Walsh correspondeu às suas altas expectativas, saindo rapidamente e imediatamente marcando Stapleton com um cruzado de direita sobre o jab que fez os lutadores estreantes tropeçarem para trás.

Poucos momentos depois, Ali Walsh fez de novo, vindo por cima de um jab de Stapleton, mas dessa vez o golpe acertou limpo e derrubou Stapleton. Ali Walsh atacou para finalizar a luta, mas ela já havia acabado e de repente ele teve o primeiro nocaute de sua carreira profissional.